Heart of Woman/BLUEBROWN RECORDS

Heart of Woman Ain/BLUEBROWN RECORDS

그룹 하트오브우먼/사진제공= 블루브라운레코드

Heart of Woman Jihyun/BLUEBROWN RECORDS

그룹 하트오브우먼이 가수 故 휘성의 아이덴티티를 이어 2000년대 Y2K 감성으로 데뷔했다.하트오브우먼은 27일 오후 1시 서울 서초구 더 리버사이드호텔에서 첫 번째 정규 앨범 'Heart Byte : LEGACY'(하트 바이트 : 레거시) 발매 기념 기자 간담회를 개최하고 다양한 이야기를 나눴다.이날 지현은 데뷔 소감으로 "오래 준비한 만큼 더 뜻깊다"면서 "하트오브우먼만의 진심을 담은 무대를 보여드리고 싶다. 우리 타이틀 곡 제목처럼 우리 단단한 마음을 대중에게 보여드리고 싶다"고 밝혔다. 류인은 "아직도 실감이 나지 않는다. 언젠가 카페에서 우리 노래가 나오면 그때 실감이 날 것 같다"며 너스레를 떨었다.아인은 데뷔 앨범을 이례적으로 정규 앨범으로 준비한 이유로 "휘성의 가장 찬란했던 시절들과 저희가 만들어갈 이야기를 함께 담고 싶었다. 새롭게 시작하는 마음을 정규 앨범으로 보여드리고 싶었다. 수많은 설렘과 두려움 속에서 데뷔하게 됐다"고 밝혔다.이어 아인은 휘성에 대해 "추모 딩고 킬링 보이스에 출연한 적이 있다. 연습하면서 모든 곡에 진심을 담고자 노력했다. 예전엔 가사만 불렀다면 그땐 가사의 뜻을 이해하고 진심을 눌러 담아 불렀다. 그 과정에서 많이 성장할 수 있었고 그분의 의지를 따라가고자 하게 됐다"고 말하기도 했다. 지현은 "음악에 대한 진심과 열정으로 레이블의 시작을 만들어주셔서 감사한 마음이다. 휘성 뿐만 아니라 2000년대 발매된 앨범 구조를 많이 오마주했다. 파트를 둘로 나눠서 처음부터 끝까지 흐름이 있게 앨범을 즐길 수 있도록 만들어 봤다"고 했다.이날 리리는 이들이 데뷔 콘셉트로 2000년대 Y2K 감성을 고른 이유로 "요즘 걸 연습하면서 오히려 옛날 것에 관심을 갖게 됐다. 유행은 돌고 돌지 않나"라고 설명했다. 그러자 지현은 "휘성님의 아이덴티티를 이어가고자 이렇게 된 것도 맞다. 이런 콘셉트에 어울리는 멤버들로 모이기도 했다"고 덧붙였다.Y2K 감성을 소화하기 위해 어떤 노력을 했으냐는 질문에 지현은 "멤버들 다 2000년대생이다. 예전 음악의 안무랑 노래를 카피 많이 했다. 미국에 가서 예전 스타일로 춤이랑 노래를 배웠다"고 설명했다. 그는 이어 "미국에는 한 달 동안 다녀왔다"면서 "해외에 가서 한 달 동안 멤버들과 살면서 많이 친해졌다. 여러 경험을 하고 춤도 노래도 배웠다. 미국 유명 댄스 학원에 가서 유명한 댄서분들께 배울 수 있어서 정말 좋았다. 얼굴이 벌게지도록 땀을 흘리며 연습했는데, 감정을 담아 춤을 추고 노래로 표현하는 법을 깨쳤다"고 부연했다.멤버들은 활동 목표로 '오랜 활동 지속'을 꼽아 시선을 끌었다. 지현은 "가족처럼 7년 동안 활동하고 가능하다면 그 이후에도 활동하는 가족 같은 사이가 되길 바란다. 멋지고 큰 무대 해나가고 싶다"고 고백했다.팀명 하트오브우먼에는 각기 다른 서사를 가진 다섯 개의 심장이 모여 대중의 마음을 움직이는 하나의 강렬한 박동이 된다는 의미가 담겨있다. 하트오브우먼의 데뷔 앨범 'Heart Byte : LEGACY'는 하나의 꿈으로 모인 다섯 멤버의 벅찬 시작을 담아낸 첫 정규 앨범이다. 이 앨범에는 타이틀곡 '나를 잃지 않는 법 (Lost in Proof)'을 포함해 총 13곡이 수록돼 있다. '나를 잃지 않는 법 (Lost in Proof)'은 90년대를 풍미한 장르인 뉴잭스윙을 현대적으로 재해석한 곡이다. 멤버들은 이 곡을 통해 위기의 순간에도 자신을 잃지 않겠다는 메시지를 표현해냈다.한편, 하트오브우먼의 데뷔 앨범 'Heart Byte : LEGACY'는 오는 28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr