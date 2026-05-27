그룹 코요태 멤버 신지가 가수 문원과 결혼 약 3주 만에 새로운 가족을 깜짝 공개했다.
26일 신지는 자신의 SNS에 "쿠키! 최애 개껌 열심히 뜯는 중"이라는 글과 함께 영상 하나를 게재했다. 공개된 영상에는 신지의 품에 안긴 채 간식 먹는 데 열중한 갈색 강아지의 모습이 담겼다.
신지는 "쿠키 데려온 거냐"고 묻는 요리 연구가 이보은에 "아는 분께서 분양해주셔서 덕분에 큰 결심하고 데려왔다"고 설명했다. 그는 "집에 온 지 꽤 됐는데 이제야 공개. 사랑스럽지?"라며 반려견에 대한 각별한 애정을 표하기도 했다. 앞서, 신지는 지난 2일 서울 강남구 역삼동에서 7세 연하의 가수 문원과 결혼식을 올렸다. 2024년 MBC '이윤석 신지의 싱글벙글쇼'를 통해 인연을 맺은 두 사람은 이듬해 결혼을 약속한 것으로 알려졌다.
한편, 신지 문원 부부는 결혼 이후 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에 출연해 신혼 일상을 공개한 바 있다. 두 사람은 MBN 신규 예능 '남의 집 귀한 가족'에 합류해 현실 부부 케미를 선보일 예정이다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
26일 신지는 자신의 SNS에 "쿠키! 최애 개껌 열심히 뜯는 중"이라는 글과 함께 영상 하나를 게재했다. 공개된 영상에는 신지의 품에 안긴 채 간식 먹는 데 열중한 갈색 강아지의 모습이 담겼다.
신지는 "쿠키 데려온 거냐"고 묻는 요리 연구가 이보은에 "아는 분께서 분양해주셔서 덕분에 큰 결심하고 데려왔다"고 설명했다. 그는 "집에 온 지 꽤 됐는데 이제야 공개. 사랑스럽지?"라며 반려견에 대한 각별한 애정을 표하기도 했다. 앞서, 신지는 지난 2일 서울 강남구 역삼동에서 7세 연하의 가수 문원과 결혼식을 올렸다. 2024년 MBC '이윤석 신지의 싱글벙글쇼'를 통해 인연을 맺은 두 사람은 이듬해 결혼을 약속한 것으로 알려졌다.
한편, 신지 문원 부부는 결혼 이후 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에 출연해 신혼 일상을 공개한 바 있다. 두 사람은 MBN 신규 예능 '남의 집 귀한 가족'에 합류해 현실 부부 케미를 선보일 예정이다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
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