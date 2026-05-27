진태현이 속내를 밝혔다./사진제공=SBS

진태현이 속내를 밝혔다./사진제공=SBS

박시은, 진태현 부부가 3번의 임신과 유산을 겪은 속마음을 털어놨다.지난 26일 방송된 SBS 예능 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’(이하 '동상이몽2')에서는 진태현, 박시은 부부 출연이 예고됐다.이날 방송 말미 공개된 예고편에는 진태현, 박시은 부부가 함께 병원을 찾는 모습이 담겼다. 지난해 갑상선암 수술을 받은 진태현은 “재발 가능성이 있어서 재발하지 않았는지 확인하려고 왔다”고 말했다.이후 진태현은 검사를 받으러 갔고, 박시은은 “초음파실에 갔을 때 또 생각이 났다. 제가 3번의 임신과 끝을 마주했던 공간이기 때문"이라며 "저한테는 어려운 공간이 됐다. 건강검진을 할 때도 쉽지 않을 때가 있다”고 털어놨다.2022년 출산을 20일 앞두고 아이를 떠나보냈던 박시은은 “아이 심장이 뛰고 있으면 초음파를 할 때 컬러로 색깔이 나온다. 아이가 생명을 잃으면 그게 흑백으로 바뀐다”며 눈물을 보였다.진태현은 박시은에게 “나 말고 다른 사람이랑 결혼했으면 더 좋은 가정을 꾸리고, 사람들이 말하는 행복한 그림들을 자기가 누릴 수 있을 거라 생각한다”고 미안한 마음을 드러냈다.박시은도 “사실 이 이야기는 처음 하는 것 같다. 입 밖으로 꺼내지 못했는데”라고 말해 처음으로 밝힐 속내를 이목이 쏠린다.한편, 진태현은 박시은과 2015년 결혼해 총 세 명의 딸을 입양했다. 진태현은 지난 4월 JTBC '이혼숙려캠프' 하차 소식을 전한 바 있다. 그러나 진태현이 제작진이 아닌 매니저를 통해 하차 관련 정보를 받았다는 사실이 알려지며 '일방적 하차 통보' 논란이 불거지기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr