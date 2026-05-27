배우 변우석이 무명 시절 연기에 집중하기 위해 아르바이트 시간을 줄였던 경험을 털어놨다./사진=텐아시아DB

배우 변우석이 무명 시절 연기에 집중하기 위해 아르바이트 시간을 줄였던 경험을 털어놨다./사진=넷플릭스 '유재석캠프' 캡처 화면

배우 변우석이 무명 시절 연기에 집중하기 위해 아르바이트 시간을 줄였던 경험을 털어놨다./사진=넷플릭스 '유재석캠프' 캡처 화면

배우 변우석이 무명 시절 연기에 집중하기 위해 아르바이트 시간을 줄였던 경험을 털어놨다.26일 공개된 넷플릭스 예능 '유재석 캠프'에서는 변우석과 이광수가 공백기를 겪고 있는 배우 숙박객과 진솔한 대화를 나눴다. 이날 숙박객은 두 사람에게 "만약 일이 없었을 때 다음 배역을 받기 위해 준비 기간이 많이 길면, 그때 현명하게 대처한 방법이 있나. 자기만의 노하우가 있나"라고 질문했다.변우석은 "진짜 어렵긴 어렵다. 저는 선택을 했다"고 말문을 열었다. 그는 "이 바닥에 너무 훌륭한 사람들이 많다"며 "그 사람들과 (경쟁)해서 이길 수 있는 방법은 좀 더 몰두하는 거라고 생각했다"고 밝혔다.이어 무명 시절 경제적으로 쉽지 않았던 가정 상황도 언급했다. 변우석은 "어릴 때 빚이 좀 많았다. 돈이 없음에도 아르바이트에 대한 시간을 오히려 줄였다"며 "한 달에 들어오는 돈이 정확해지면, 사람이 나태해지는 순간이 생긴다고 생각했다. 오히려 마이너스인데도 불구하고 그랬다"고 고백했다.앞서 변우석은 2024년 5월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 부모님의 빚을 갚아드렸던 순간을 떠올린 바 있다. 그는 "(부모님이) 빚이 좀 많이 있으셨다. 집안의 금전적 문제로 떨어져 살았을 때도 있었다"며 "그런데도 저를 계속 밀어주시는 게 쉽지 않은 일이라고 생각했다"고 말했다.그는 "모델 일을 하면서 우연히 큰일을 맡게 됐고 돈을 벌 수 있게 됐다. 그 돈으로 부모님 빚을 갚아드렸다"며 "그때 표정은 말로 표현할 수 없다. 제가 처음 본 부모님 표정이었다"고 흡족해했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr