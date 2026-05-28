이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘촌장엔터테인먼트TV’

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‘나는 솔로’ 31기 영숙이 라이브 방송에 출연해 순자를 향한 미안한 마음을 털어놓으며 결국 눈물을 보였다.28일 ‘촌장엔터테인먼트TV’ 채널에서는 ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO’ 31기 출연진들의 라이브 방송이 진행됐다.이날 방송에는 ‘걸스토크’ 논란 중심에 섰던 옥순, 정희, 영숙도 모두 등장했다. 먼저 옥순은 근황에 대해 “회사를 퇴사하고 다음 스텝으로 가기 위해 준비하고 있었다”며 “그 외에는 그럭저럭 잘 지냈다”고 말했다.순자 역시 “방송 중후반부에 들어서면서 많은 분들이 걱정이나 응원의 말씀을 전해주셨다”며 “생각보다 건강하게 잘 지내고 있다”고 근황을 전했다.이어 “얼굴 경련도 치료를 받았고, 치아 교정 이야기를 많이 해주셨는데 턱이 안 좋아서 교정은 못 하고 라미네이트를 했다”고 덧붙였다.경수는 “안경원이 휴업했다는 이야기가 있었는데 매주 나가서 일하고 있다. 해외에 나가지도 않았다”며 “방송 중에는 최대한 소문이 퍼지지 않게 거의 칩거 생활을 했다”고 밝혔다.이후 가장 관심이 쏠린 건 영숙의 입장이었다. 영숙은 “많은 악플과 DM을 받았다”며 “제가 했던 행동들에 대해 돌이켜보고 반성하는 시간을 가지려고 했다”고 입을 열었다.이어 “제가 했던 말이나 행동들을 엑셀 파일로 정리하면서 스스로 생각해보는 시간을 가졌다”고 털어놔 눈길을 끌었다.또 “감정에 치중하기 위해 몰입했었다”며 당시 상황을 떠올린 그는 “순자가 아침 혼자 차릴 때 도와드리겠냐 물어볼 걸, 병원 가셨을 때도 괜찮았냐고 물어볼걸 그렇게 생각했다”고 말했다.그러면서 “순자에게도 미안하다”고 말한 뒤 결국 눈물을 훔쳤다. 정희 역시 “사과할 일이 많다”며 “단체 생활에서 다른 분을 배려하지 못한 미성숙한 모습을 보였다는 점에서 순자에게 따로 연락해 사과를 드렸다”고 밝혔다.다만 이날 방송에서 영숙과 옥순 모두 논란이 된 ‘뒷담화’ 장면 자체에 대한 직접적인 언급은 하지 않았다.방송 직후 온라인 반응도 이어졌다. 시청자들은 “사과보다 엑셀 파일 이야기가 더 충격이다”, “진짜 회사원처럼 정리한 거냐”, “왜 엑셀 파일로 정리했는지 궁금하다”, “결국 뒷담화 이야기는 안 나왔다” 등의 반응을 보였다.또 일부 시청자들은 “그래도 라이브 방송에 직접 나온 건 용기 있었다”, “영숙도 많이 힘들어 보였다”, “순자에게 미안해하는 마음은 느껴졌다” 등의 반응을 남기며 엇갈린 반응을 이어갔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr