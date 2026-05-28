이지훈, 밤중에 사과문 게재…알고보니 딸은 감염으로 입원

뮤지컬배우이자 가수인 이지훈이 대중에게 사과했다.이지훈은 27일 자신의 SNS를 통해 “어린이집 관련 일로 많은 분께 실망과 불편을 드려 진심으로 사과드린다”고 적었다.그는 “부모로서 더 신중했어야 했고, 더 낮은 자세로 상황을 바라봤어야 했다. 저희의 부족함으로 인해 마음 상하신 분들께 다시 한번 죄송하다”고 덧붙였다.그는 “사실 그 시간 동안 저희 가정도 여러 어려움 속에 있었다”며 “루희(딸)가 바이러스 감염으로 입원하게 되었고, 어린 아기가 힘들어하는 모습을 지켜보는 시간이 부모로서 너무 마음 아픈 시간이었다”고 설명했다.이어 그는 “아내 아야네 역시 건강 문제로 쉽지 않은 시간을 지나고 있었다. 저희 부부 모두 육체적으로도, 마음으로도 많이 지쳐 있었다”고 했다.이지훈은 “완전히 모든 상황이 끝난 것은 아니지만, 그래도 루희가 잘 치료받고 퇴원하게 되어 진심으로 감사드린다”며 “아야의 상태도 많이 회복되고 있어 감사한 마음으로 하루하루를 보내고 있다”고 근황을 알렸다.마지막으로 그는 “앞으로는 더 조심하고, 더 배려하며, 더 낮은 마음으로 살아가겠다. 좋은 모습만 보여드리지 못해 죄송하다”고 사과했다.앞서 이지훈의 아내는 어린이집에서 사탕을 먹은 딸 루희의 이야기를 전하며 자신은 '무염 육아'중이라고 밝혔다.이후 이지훈 아내의 글이 어린이집을 저격했다는 논란이 일었고, 과거 이지훈과 아야네가 유튜브 채널을 통해 딸에게 매운 짬뽕을 먹였던 장면까지 회자되며 온라인상에서 뭇매를 맞았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr