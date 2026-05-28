서인영이 무대에 진심인 마음을 내비쳤다. / 사진='개과천선' 영상 캡처

서인영이 가장 잘 맞았던 프로듀서로 싸이를 꼽았다. / 사진='개과천선' 영상 캡처

가수 서인영이 무대 한 번에 2000만 원의 비용이 든다고 밝혔다. 가장 잘 맞았던 프로듀서로는 '신데렐라'를 작곡한 싸이를 꼽았다.27일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영 팬티도 같이 입는 찐베프 '모모' 최초공개 (+이태원 아지트, 폭로전)'라는 제목의 영상이 공개됐다.서인영은 유튜브 팬페스트에 참석해 여러 크리에이터, 팬들과 만났다. 앨범 발매 계획에 대해 서인영은 "가수는 한 번씩 돈이 생기면 내면 된다. 나는 장난으로 안 하기 때문에 무대하는 데도 2000만 원씩 든다. 다 돈 드는 일"이라고 밝혔다.가장 잘 맞았던 프로듀서로는 '싸이'를 꼽았다. 싸이는 서인영의 히트곡 '신데렐라' 작곡했다. 서인영은 "싸이 오빠는 거의 녹음이 20분 만에 끝난다. 내 목소리를 예뻐해줬다"고 말했다.싸이는 자신의 글로벌 히트곡인 '강남스타일'을 원래 서인영에게 하라고도 했었다고. 서인영은 "원래 나에게 하라고 했는데 내가 못했다. 앞에 랩 부분이 내 부분이었다. '낮에는 따사로운 인간적인 여자' 그 여자 버전이 나였다"라고 털어놨다. 이어 "이제는 말할 수 있다. 다른 데 가서 얘기하면 괜히 오버하는 거 같잖나"라고 말했다. 또한 "내가 좀 실수를 했다. 지금 시켜봐라. 당장한다. 말춤 춘다"라며 말춤 동작을 따라해 웃음을 자아냈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr