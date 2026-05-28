KBS 2TV 미니시리즈 ‘심우면 연리리’ 10회에서는 남혜선(남권아 분)이 조미려(이수경 분)를 위해 연리리 부녀회를 긴급 소집한다. / 사진 제공: KBS 2TV 미니시리즈

KBS 2TV 미니시리즈 ‘심우면 연리리’ 10회에서는 남혜선(남권아 분)이 조미려(이수경 분)를 위해 연리리 부녀회를 긴급 소집한다. / 사진 제공: KBS 2TV 미니시리즈

이수경이 빚 독촉 법원 등기를 받는다.28일 밤 9시 50분 방송되는 KBS 2TV 미니시리즈 '심우면 연리리'(연출 최연수 극본 송정림 왕혜지) 10회에서는 남혜선(남권아 분)이 조미려(이수경 분)를 위해 연리리 부녀회를 긴급 소집한다.지난 방송에서 조미려는 성지천(이진우 분)의 의대 자퇴 이후 집을 나갔다가 다시 가족의 곁으로 돌아왔다. 그렇게 일상을 되찾는 듯했으나, 이후 조미려 앞으로 빚 독촉 법원 등기가 도착하며 불안해졌다.조미려가 이 사태를 어떻게 해결할지 이목이 쏠리는 가운데, 공개된 스틸컷에는 누군가를 피해 성지상(서윤혁 분), 성지구(양우혁 분)와 함께 급히 몸을 숨기는 조미려의 모습이 담겼다. 초조한 표정으로 주변을 살피는 조미려에게서 심상치 않은 분위기가 포착됐다.조미려는 이 같은 상황을 차마 성태훈(박성웅 분)에게 말하지 못한 채 혼자 전전긍긍한다. 그녀를 찾아온 이들의 정체는 과연 누구일지, 조미려는 어떤 말 못할 사연을 감추고 있는지 밝혀질 예정이다.한편 연리리 권력 1위, 비선 실세 부녀회장 남혜선은 조미려의 수상한 움직임을 눈치채고 조용히 도움을 주기 시작한다. 남혜선은 여유로운 태도를 유지하며 집 앞까지 들이닥친 이들을 상대로 팽팽한 신경전을 벌인다. 남혜선을 필두로 연리리 부녀회는 조미려를 둘러싼 소문을 확인하기 위해 긴급히 모여 상황을 예의주시한다. 부녀회원들은 심각한 표정으로 이야기를 나누고, 조미려 역시 회의에 참석할 예정이다.KBS 2TV 미니시리즈 '심우면 연리리' 10회는 28일 밤 9시 50분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr