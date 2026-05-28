엑소 카이 / 사진=텐아시아 DB

유튜브 콘텐츠 '전과자' / 사진-유튜브 채널 'ootb STUDIO'

엑소 카이가 반도체 관련 주식을 샀다고 밝혔다.오는 28일 공개되는 '전과자: 매일 전과하는 남자(이하 전과자)'에 찬열이 게스트로 출격한다. '전과자'는 카이가 전국 대학교의 다양한 학과를 직접 체험하고 리뷰하는 콘텐츠. 카이와 찬열은 대학 웹소설창작전공학과에 방문해 웹소설의 역사를 알아보고, 실제 웹소설 집필 실습까지 도전한다.두 사람은 웹소설 창작 실습수업에서 직접 로맨스 판타지 장르의 웹소설을 써보고, 이를 바탕으로 한 상황극까지 나설 계획. 다른 학생들이 완성도 높은 웹소설을 발표하자 경쟁 모드에 돌입한 찬열과 카이는 각자의 역할에 과몰입, 예상치 못한 브로맨스 연기와 상상초월 전개로 현장을 초토화시킬 예정이다. 또 한 학생이 웹소설 작가로 데뷔하는 데 엑소가 도움이 되었던 일화를 밝혀, 두 사람은 "엑소가 웹소설 작가를 양성하는 데 어느 정도 일조를 한 것 같다"며 뿌듯해한다.다양한 웹소설, 웹툰 작품을 섭렵했다는 찬열이 "웹툰 '이태원 클라쓰'를 30번 넘게 정독했다" 고 말하자, 카이가 "형, 나랑 같이 엑소 하는데 뭐 그렇게 시간이 많아?"라며 팩트 폭격을 날려 폭소를 유발했다. 또 이전 에피소드에서 반도체학과에 방문했던 카이는 "그날 퇴근길에 관련 주식을 샀다. 더 살걸"이라며 활짝 웃는 얼굴로 촬영을 시작하는가 하면, 웹소설 작품의 제목을 듣고는 "우리도 이렇게 가면 안 된다. '전과만 200번 했는데 썰 푼다'로 바꾸자"고 진지하게 주장하기도 한다.그간 '전과자'는 게스트를 섭외해 온 데 이어, 이번 찬열 출연을 통해 엑소 전 멤버들의 게스트 출연을 성사시킨다. 리더 수호가 해외 투어에 나섰던 카이 대신 '대리 출석자'로 나선 것을 시작으로 디오와 세훈, 이번 찬열까지 멤버들이 깜짝 등장한다.'전과자' 신규 에피소드는 유튜브 채널 'ootb STUDIO'에서 오는 28일 오후 6시 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr