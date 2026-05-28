셰프 윤남노가 포즈를 취하고 있다. / 사진=윤남노 SNS

사진=윤남노 SNS

요리사 윤남노가 소탈한 일상을 전했다.윤남노는 지난 27일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 두 눈이 반짝이는 이모티콘과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 윤남노가 편의점 도시락과 라면을 구매한 모습. 최근 개업을 알린 그는 의자도 없이 좁은 공간에 서서 식사하려는 태도를 보여 눈길을 끌었다.한편 윤남노는 2024년 넷플릭스 '흑백요리사'에 출연해 독자적인 조리법을 선보이며 인지도를 쌓았다. 현재는 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에 출연 중이다. 지난해 12월 약 4년간 재직했던 식당에서 떠났음을 알렸고 지난 1월 엔터테인먼트 계약 및 최근 서울 압구정에 새로운 식당을 오픈했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr