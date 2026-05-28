이미지 크게보기 사진 = ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO’

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‘나는 솔로’ 31기 옥순을 향한 3MC 반응이 달라지자 시청자 반응도 폭발했다.27일 방송된 ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO’에서는 최종 선택을 앞둔 31기 솔로남녀들의 마지막 이야기가 공개됐다.이날 경수는 순자와 데이트를 마친 뒤에도 영숙이 건넨 편지를 다시 꺼내 읽었다. 그는 “누군가가 나에게 편지를 써준다는 것 자체가 저를 생각하고 써준 거니까 특별한 선물이라 생각한다”며 “직진한다고 하는데 신경을 안 쓸 수는 없더라”고 말했다.하지만 이후에도 경수는 순자와 오랜 시간 이야기를 나눴고, 이를 지켜보던 영숙은 “답이 정해졌구나 싶었다”며 씁쓸한 심경을 털어놨다.이후 영숙은 옥순, 정희와 함께 속마음을 나누는 시간을 가졌다. 세 사람이 대화를 이어가던 중 순자가 등장하자 영숙은 문을 닫은 채 이야기를 계속했고, 문밖에 있던 순자는 이들의 대화를 듣게 됐다.이 과정에서 옥순은 “경수님은 내가 봤을 때 둘 다 갖고 노는 거다. 뭐 하자는 건지 모르겠다. 그 사람은 아무도 선택 안 한 거다. 둘 다 안 좋아하는 거다. 난 느껴지는데?”라고 직설적으로 말했다.이어 “순자는 실의에 빠져서 경수한테 연락 못 할 수 있다. 그건 솔직히 알바냐?”라며 “기수 중에서 안 만나는 사람도 있다. 같은 반에 40명이 있어도 마음 맞는 사람은 정해져 있다”고 털어놨다.또 “솔직히 순자는 우리한테 서운할 수 있어. 솔직히 나도 순자랑 데면데면하다. 우리는 감정의 골이 생겼다”고 말해 분위기를 얼어붙게 만들었다.이를 지켜보던 MC들의 반응도 이전과는 달랐다. 데프콘은 “지난 시간 걸스토크를 하면서 순자 씨를 힘들게 했고, 여러분들이 질책하는 게 맞긴 하는데 아직까지도 정해진 게 없다면 경수가 확실히 선택하지 않은 게 문제 탓을 할 수밖에 없다”고 말했다.이이경 역시 “옥순이 정확히 꿰뚫는 건 있다”고 공감했고, 송해나는 “내 제일 친한 친구를 더 많이 응원하게 된다. 적당히 친한 친구보다는. 훨씬 더 방향이 그쪽으로 갈 수밖에 없다”고 말하며 옥순 입장을 이해하는 반응을 보였다.방송 이후 온라인 반응도 거세게 이어졌다. 시청자들은 “송해나 오늘 너무 실망이다”, “옥순 저러는데 갑자기 감싸는 분위기 뭐냐”, “데프콘이랑 송해나 둘 다 세탁기 돌리는 느낌이었다”, “분명 전에는 일침하더니 갑자기 태도가 달라졌다”, “송해나 흔들린 거 티 난다”, “‘걸스토크’ 논란 때랑 반응 완전 달라졌다” 등의 반응을 쏟아냈다.또 일부 시청자들은 “이이경만 중립 같았다”, “송해나가 갑자기 옥순 편 들어주는 느낌이었다”, “데프콘도 경수 탓으로 돌리면서 분위기 바뀌었다”, “MC들까지 분위기 달라진 거 보인다”, “옥순 감싸는 쪽으로 태세 전환한 거 아니냐” 등의 의견을 남기며 갑론을박을 이어갔다.반면 “친한 친구를 더 응원할 수도 있는 거 아니냐”, “송해나 말도 이해는 간다”, “실제로 친한 사람 편들게 되는 건 현실적이다” 등 MC 반응에 공감하는 의견도 이어졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr