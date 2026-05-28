이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘촌장엔터테인먼트TV’

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‘나는 솔로’ 31기 순자가 방송 후 옥순, 영숙과의 관계를 언급하며 그동안 쌓인 속내를 털어놨다.28일 ‘촌장엔터테인먼트TV’를 통해 진행된 ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO’ 31기 라이브 방송에서는 ‘걸스토크’ 논란 이후 출연진들의 입장이 공개됐다.이날 순자는 “이번 논란 중심에 있었기 때문에 제 심경이나 사실관계를 확실히 말씀드리고 싶었다”며 미리 준비한 글을 읽기 시작했다.그는 “촬영이 끝난 뒤에는 특수한 상황에서 있었던 일이라고 생각하고 잘 지내보려 했다”며 “기수 모임도 나가고 여자 출연자 단체 메시지 방도 있었는데 방 이름이 ‘걸스 토크’였다”고 말했다.이어 “그 안에서 저와 경수님의 관계에 대해 가벼움과 무례함이 섞인 질문을 던지는 것도 유쾌하지 않았다”고 털어놨다.또 “1화 방송을 함께 본 뒤 처음으로 서운했던 부분을 토로했는데 돌아온 반응은 많이 차가웠다”며 “그 일과 직접 관련 없는 출연자조차도 ‘너 예민한 거 아니냐’, ‘왜 분위기를 망치냐’는 핀잔을 들었다”고 말했다.순자는 “그때 내가 이 집단 안에서 불편한 존재가 됐다고 느꼈다”며 “이후 여자 출연자들과는 따로 모임을 하지 않겠다고 마음먹었고 걸스토크라는 이름의 단톡방도 나왔다”고 말했다.반면 정희와는 관계를 풀었다고 밝혔다. 순자는 “정희에게는 진심으로 사과를 받았다”며 “단순한 동조만 했고, 저에게 악의가 없었다는 점도 느껴졌다”고 설명했다.하지만 영숙과 옥순에 대해서는 다른 반응을 보였다. 순자는 “5회 이후 영숙은 ‘다은아 멘탈 괜찮니?’라고 연락했고, 옥순은 ‘이게 무슨 일이냐. 언니가 뭔가 오해를 한 거 같은데? 한 사람 이야기만 듣고 언니가 상처받았다면 미안하다’고 했다”고 당시 메시지를 공개했다.이어 “솔로나라 이후 사과할 시간이 정말 많았다고 생각한다”며 “그때까지 스스로를 돌아보지 못했다고 느껴졌다. 그분들의 알람만 보고 메시지는 읽지 않았다”고 털어놨다.앞서 영숙은 이날 라이브 방송에서 “순자에게 직접 사과드리고 싶어 나왔다”며 눈물을 보였고, 옥순 역시 “상처를 드린 부분에 대해서는 죄송하게 생각한다”고 말했다.다만 순자는 “이건 이 라이브 방송이 아니라 따로 당사자들과 이야기를 해야 할 것 같다”며 “너무 과도한 비난은 자제해 주셨으면 좋겠다”고 당부했다.방송 직후 온라인 반응도 이어졌다. 시청자들은 “‘멘탈 괜찮니’ 한 줄 문자 너무 현실적이다”, “안 읽씹했다는 말에서 감정 다 느껴진다”, “순자가 왜 상처받았는지 알 것 같다”, “정희만 바로 사과했다는 부분이 인상적이었다” 등의 반응을 보였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr