이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

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‘유퀴즈’ 이준이 치어리딩 무대를 준비하며 겪었던 극한의 부담감과 반전 몸매 관리 비법을 공개했다.27일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 최근 쇼츠와 온라인 커뮤니티에서 뜨거운 화제를 모은 이준이 출연했다.이날 유재석은 이준의 치어리딩 영상을 언급하며 “안무는 깜찍하고 발랄한데 몸은 KCM 같다. 운동을 어떻게 한 건지 궁금증을 자아내는 몸이다”고 말해 웃음을 안겼다.이준은 화제를 모은 치어리딩 무대 비하인드도 털어놨다. 그는 “치어리딩은 저한테 주어진 기간이 이틀밖에 안 됐다”며 “촬영으로 간 것이긴 하지만 오프라인 관객들이 있었기 때문에 곁눈질하는 제 모습이 싫었다”고 밝혔다.이어 “잠자는 시간 빼고 한예종 입시하듯이 총 40곡을 외웠다”고 말한 그는 “하다가 스트레스 받아서 눈물이 고였다. 안 외워져서 나 왜 멍청하지? 자기를 비하하기도 했다”고 고백해 놀라움을 안겼다.민소매 의상에 대해서는 “평소에는 잘 안 입는다”며 “프레디 머큐리 스타일이었다”고 너스레를 떨기도 했다.특히 이준은 남다른 몸매 관리 습관을 공개해 모두를 놀라게 했다. 그는 “운동하는 분들은 식단을 철저히 하는데 저는 프로틴 대신 맥주를 먹는다”며 “매일 하루에 혼자 맥주를 4000cc를 마셨다”고 털어놨다.이준의 치열한 준비 과정이 공개되자 시청자 반응도 이어졌다. 네티즌들은 “이틀 만에 40곡 외운 게 더 충격이다”, “진짜 독하게 준비하는 스타일 같다”, “몸은 상남자인데 무대는 너무 깜찍해서 웃겼다”, “저 몸인데 맥주 4000cc라는 게 제일 놀랍다” 등의 반응을 보였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr