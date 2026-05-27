오정세가 '날씨가 만들어드립니다'를 보고 울고 있다./사진제공=스튜디오 피닉스, SLL, 스튜디오 플로우

배우 오정세가 극중 구교환의 감독 데뷔작에 출연했다고 밝혔다.JTBC 새 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸') 종영을 맞아 26일 서울 강남구 프레인TPC 사옥에서 배우 오정세를 만났다.지난 24일 종영한 '모자무싸'는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 안 풀려 시기와 질투로 괴로워 미쳐버린 인간의 평화 찾기를 따라가는 이야기를 담았다. 오정세는 5편의 영화를 세상에 선보인 잘 나가는 감독이지만, 내면에는 지독한 열등감을 가진 박경세 역을 맡아 열연했다.모자무싸' 최종회에서 황동만은 '날씨가 만들어드립니다'를 완성해 영화 감독 데뷔에 성공하는 모습이 담겼다. '날씨가 만들어드립니다'에는 박경세가 깨알 같이 등장하기도 한다. 이는 오정세의 제안이었다.그는 "경세는 동만이의 영화가 잘 됐으면 좋겠는 마음이 컸다. 그래서 응원을 했을 것 같다는 생각을 했다. 발자취를 남기고 싶은 마음이 있을 것 같아 감독님에게 '저 안에 경세가 있었으면 좋겠다'고 제안했다"며 "조건이 바스트샷은 없었으면 좋겠다는 거였다. 경세가 드러나면 배우 오정세의 욕심이 될 것 같았다. 풀샷에 작게 보여서 확대해야만 알 수 있을 정도였으면 했다"고 설명했다.그러면서 박경세가 준비 중이던 '국가 스트레스 관리 위원회'에도 "조연이든 단역이든 황동만은 출연 시키고 싶을 것 같다"고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr