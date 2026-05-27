이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’

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가수 신지가 결혼 한 달 만 급격히 체중이 줄어든 근황을 털어놨다.27일 신지의 ‘어떠신지?!?’ 채널에는 “다음엔 안 하면 안 될까..?” 남편의 솥뚜껑 로망실현’이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상 속 신지와 문원은 집 마당에서 캠핑 분위기를 내며 닭볶음탕을 만들어 먹었다. 식사를 이어가던 중 제작진은 두 사람에게 “요즘도 계속 다이어트 하냐”고 물었다.이에 문원은 “다이어트는 안 하는데 예전처럼 찌지는 않는 것 같다”고 답했고, 신지는 “나는 결혼하고 살이 엄청 많이 빠졌다”며 입을 열었다.이어 “몸이 안 좋아지면서 살이 빠졌다. 비정상적으로 많이 빠졌다”고 털어놨다.신지는 키 164cm에 몸무게가 43kg까지 줄었다고 밝히며 “나는 42.9kg를 봤다. 그러니까 몸이 아팠던 것 같다”고 말했다.또 “잘 먹는데도 좀 그랬고 정신적인 스트레스가 다이어트엔 직빵이었던 것 같다”고 덧붙였다.이를 듣던 문원은 “여보는 정신적인 스트레스를 받아도 머리는 안 빠진다”고 말했고, 이어 “나는 스트레스받으면 머리부터 빠진다”고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.앞서 신지는 지난 2일 서울 강남구 역삼동 라움아트센터에서 7세 연하 가수 문원과 결혼식을 올렸다. 당시 백지영이 축가를 부르던 중 눈물을 보였고, 이를 지켜보던 신지 역시 울컥하는 모습을 보이며 뭉클함을 안겼다. 이후 박슬기가 공개한 영상에는 문원까지 눈물을 흘리는 장면이 담기며 화제를 모으기도 했다.두 사람은 2024년 MBC 표준FM ‘이윤석 신지의 싱글벙글쇼’를 통해 처음 인연을 맺었으며, 연인으로 발전한 끝에 부부의 연을 맺었다. 최근에는 반려견까지 새 가족으로 맞이하며 신혼 일상을 이어가고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr