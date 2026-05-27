김고은, 박지현 주연 '은중과 상연이' 작품상을 받았다. /사진=텐아시아DB

김고은 / 사진 = 김고은 SNS

배우 김고은이 대학 동기 안은진과 돈독한 우정을 과시했다.27일 김고은은 자신의 SNS에 안은진의 SNS 계정을 태그하며 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 안은진이 보낸 커피차 사진이 담겼다. 커피차에는 "더운 날 시원한 음료 드시면서 '열촬건촬' 하셔요. 김고은 사랑단 안은진 드림"이라는 문구가 적힌 현수막이 걸리기도 했다.함께 공개된 다른 사진에는 안은진이 준비한 응원용 스티커가 포착됐다. 특히, 해당 스티커에는 학창시절 김고은의 앳된 미공개 사진이 담겨 눈길을 끌었다.앞서, 안은진은 김고은과 한국예술종합학교 10학번 동기로 인연을 맺었다. 특히, 한국예술종합학교 10학번은 유명 배우를 다수 배출한 '전설의 학번'으로 불린다. 두 사람의 동기로는 배우 이상이, 김성철, 박소담, 이유영 등이 있다.한편, 김고은은 현재 사극 로맨스 드라마 '혼'을 촬영 중이다. 그는 이번 작품을 통해 강동원과 호흡을 맞춘다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr