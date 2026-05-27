김동현 / 사진 = 텐아시아 사진 DB, 김동현 SNS

격투기 선수 출신 방송인 김동현이 넷째 임신 발표 이후 다둥이 아빠 맞춤형 선물을 받은 근황을 전했다.26일 김동현은 자신의 SNS에 "우리 막동이 선물 고마워"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 체육관 인포메이션 테이블 위에 놓인 다양한 색상의 고급 턱받이가 담겼다.특히, 해당 턱받이는 개당 14000원에 판매되며 평소 신생아 부모들 사이에서 품절 대란을 일으킨 제품인 것으로 알려져 눈길을 끌었다. 이는 김동현의 넷째 임신 소식을 축하하는 의미의 센스 넘치는 선물로 전해져 훈훈함을 더했다.앞서, 김동현은 지난 25일 SBS '아니 근데 진짜!'에 출연해 넷째가 정관수술 직전에 임신된 것이라고 밝혔다. 그는 방송에서 "원래 자녀를 셋만 낳기로 하고 부부싸움을 한 뒤 정관수술을 하고 왔다"며 "수술 당일 새벽 아내가 '나한테 잘할 거야?'라며 두 줄이 뜬 임신 테스트기를 보여줬다"고 털어놔 웃음을 안겼다.한편, 김동현은 2018년 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있으며 오는 10월 넷째를 품에 안을 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr