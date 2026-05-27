'취사병 전설이 되다'에 출연 중인 한동희 / 사진제공=티빙

'취사병 전설이 되다'에 출연 중인 한동희 / 사진제공=티빙

배우 한동희가 '취사병 전설이 되다'에서 인상적인 연기를 보여주고 있다. 한편 한동희는 ENA 드라마 '클라이맥스'에서 배우 하지원과 동성 키스신을 선보이며 화제를 모은 바 있다.지난 25일과 26일 방송된 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다' 5, 6회에서 한동희는 강림소초장 조예린 중위 역을 맡아 활약했다. 그는 야전 훈련의 혹독한 상황 속에서 소초원들을 이끄는 단단한 리더십과 군내 문제를 날카롭게 파고드는 소신 행보를 보여주며 눈길을 끌었다.이날 조예린은 부식 납품 업체의 비리를 의심하고 검수 과정을 확인하며 강림소초 해결사로 자리매김했다. 유령 업체의 의혹을 포착하고, 상자 스티커를 직접 긁어내 숨겨진 실체를 확인하는 등 꼼꼼한 면모를 보여줬다.야전 훈련 상황에서는 병사들의 사기를 끌어 올렸다. 조예린은 보급로 차단과 취사 기구마저 고장 나 사기가 떨어진 병사들 사이에서 중심을 잡아 야전 지휘관의 역량을 입증했다. 극의 재미를 불어넣는 반전 활약도 돋보였다. 그는 주먹밥을 먹은 뒤 황홀한 표정을 지어 웃음을 자아냈다. 이에 한동희가 남은 회차에서 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.'취사병 전설이 되다'는 매주 월, 화요일 오후 8시 50분 티빙과 tvN에서 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr