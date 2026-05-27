개그우먼 이희경이 임신 사실을 밝혔다. / 사진=이희경 SNS

개그우먼 이희경이 임신 사실을 밝혔다. / 사진=이희경 SNS

코미디언 이희경이 결혼 10년 만에 엄마가 된다. 올해 만 42살인 이희경은 임신 소식을 전하며 감격스러워 했다.26일 이희경은 자신의 SNS을 통해 "오랜만에 피드로 소식 전합니다. 모두 안녕하셨나요? 저는 그동안 매우 기쁘면서도 조마조마한 하루를 보냈어요"라며 "결혼 10년 만에 아기천사가 찾아와 줬거든요"라고 밝혔다.이희경은 "사실 그간 저희 부부도 아기를 만나고 싶어서 노력을 많이 했었는데, 43살이 되기까지 줄곧 잘 안됐어요"라고 털어놓았다. 이어 "그래서 결국 난임병원을 찾아갔는데, 시험관 시술하기 직전에 정말 기적처럼 아기가 자연임신으로 찾아와준 거에요"라고 전했다.이희경은 "워낙에 노산이었다보니 애기집보고 심장소리 듣기 전까지도 얼마나 하루하루 애가 타고 걱정만 되던지"라면서 "정말 기도만 했었던 같아요. 제가 할 수 있는게 아무것도 없더라구요"라고 간절한 마음을 내비쳤다. 이어 "아기 심장 소리를 처음 들었을 땐, 기뻐서 소릴 지를 줄 알았는데 순간 아무말도 안 떠올랐고 그냥 하염없이 눈물만 났어요. 모든 것이 은혜고 감사입니다"라고 전했다. 그러면서 "지금은 어느덧 16주차 안정기에 접어들어서 이 기쁜소식 함께 나눠요"라며 "모두모두 건강하시고 행복하세요"라고 덧붙였다.이희경은 영상에 "결혼 10년 만에 아기가 찾아와 주었다"라며 "43살에 자연임신을 시도한다는 게 우리 부부의 욕심처럼 느껴졌을 즈음 난임병원을 용기내 찾아갔었다. 그런데 시험관 시도 직전에 아기가 자연임신으로 찾아와 주었다"고 설명을 달았다. 이희경은 임신을 확인한 뒤 감격의 눈물을 참지 못한다. 울음을 멈췄다가도 또 다시 눈물이 나오는지 연신 오열한다. 이희경은 뱃속 아이의 초음파 사진도 공개했다.부부가 노을을 배경으로 입맞춤하는 실루엣 사진도 공개됐다. 이희경은 사진 아래에 "결혼 10주년 가장 귀한 선물을 받았습니다"라고 적으며 기쁨을 표했다. 또 다른 사진에는 남편과 꽃다발을 앞에 두고 하트 포즈를 하며 환한 미소를 짓고 있는 부부의 모습이 담겨 있다. 뷔페에서 식사하며 배에 손을 올리고 있는 사진도 눈길을 끈다. 난임을 극복하며 임신한 후 행복한 일상을 보내고 있는 이희경의 모습이 훈훈함을 자아낸다.동료 코미디언인 심진화는 "어머나, 희경아. 세상에 너무 감사하다. 진심으로 축하해. 기도할게"라고 경축했다. 안소미도 "어머 언니이, 너무 축하해요오오"라고 축하의 댓글을 남겼다. 방송인 박슬기도 "어머어머어머머머머머머머 너무너무너어어어무 축하해요오오 마유쌤이랑 만날 때 나도 같이 꼭!"라며 함께 기뻐했다.이희경은 2010년 KBS 25기 공채 코미디언으로 정식 데뷔했다. 실제로 다이어트를 하는 '개그콘서트'의 '헬스걸' 코너를 통해 32kg을 감량하며 화제를 모았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr