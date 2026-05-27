최정훈이 '스페이스 공감'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

잔나비가 '스페이스 공감'에 출연한다. / 사진제공=EBS

가수 잔나비가 '스페이스 공감'에 출연해 다양한 이야기를 들려준다. 한편 잔나비의 멤버 최정훈은 현재 배우 한지민과 공개 열애 중이다.27일 방송되는 EBS '스페이스 공감'에서는 잔나비가 생애 첫 콘서트를 보기 위해 전국에서 모인 200여 명의 10대 청소년들과 만나는 모습이 그려진다.이날 잔나비의 멤버 최정훈은 "처음이 좋은 기억으로 남았으면 좋겠다"며 "EBS '스페이스 공감'의 또 하나의 레전드 편을 만들어보겠다"고 말문을 연다. 이어 최정훈은 자신의 10대 시절을 언급하며 "그 시절 곡 쓰는 게 너무 즐거웠다. 음악만 만들 수 있으면 세상 어떤 걸 잃어도 좋다는 마음이었다. 그런데 쉬운 길은 아니었다. 함께였기에 이겨낼 수 있었다"고 말한다.잔나비는 '애프터스쿨 액티비티'를 시작으로 '작전명 청-춘!', '전설', '사랑의이름으로!', '주저하는 연인들을 위해' 등의 무대를 선보인다. 특히 이날 최정훈은 '사랑의이름으로!'의 선곡 이유에 대해 "'굴하지 않는 미소는 우리의 자랑이니까'라는 가사를 가장 좋아한다. 실제 10대 소년, 소녀들의 표정을 떠올리며 가사를 쓴 곡"이라고 소개해 눈길을 끈다'스페이스 공감' 잔나비 편은 이날 오후 10시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr