엑스러브 미니 2집 미디어 쇼케이스 / 사진=이승현 기자 lsh87@

엑스러브 미니 2집 미디어 쇼케이스에서 멤버 우무티가 마이크를 쥐고 있다. / 사진=이승현 기자 lsh87@

엑스러브 미니 2집 미디어 쇼케이스 / 사진=이승현 기자 lsh87@

K팝 최초 젠더리스 아이돌 그룹 엑스러브가 가장 어울리는 옷을 입고 돌아왔다.엑스러브(XLOV·우무티, 루이, 현, 하루)는 27일 서울 강남구 가빈아트홀에서 미니 2집 'I,God'(아이,갓) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.엑스러브는 미니 2집을 통해 재즈, 하우스, 하이퍼팝, 힙합, EDM 등 다양한 장르에 도전하며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 선보인다. 전작에 이어 이번에도 우무티가 앨범 프로듀싱에 나섰다. 우무티는 "제작자로서의 시점으로 설명하겠다"며 "최근 케이팝은 곡들이 짧아지는 추세고 브릿지 구간도 사라지고 있다. 우리 엑스러브도 이전 곡들은 중독성을 강조해 만들었지만, 매 앨범 모든 곡에서 중독성만 강조할 필요는 없다는 생각이 들었다. 한 편의 판타지 영화를 보는 듯한 앨범을 만들고 싶었다"고 말했다.타이틀곡 'SERVE'(서브)는 그루비한 베이스를 기반으로 다채로운 사운드 구성을 시도한 노래다. 우무티는 "타이틀곡을 통해 우리가 처음으로 보깅 장르에 도전했고, 한층 우아하고 화려해진 모습을 보여주게 됐다. 엑스러브는 늘 다양한 모습을 보여드리긴 했지만 보여드리고 싶은 게 많다. 아직 반도 안 왔다고 느껴진다. 이번 앨범으로 50%를 꺼내지 않았나 싶고, 그간 목말랐던 헤어 메이크업 등을 시도해 달라진 모습을 보여줄 수 있을 것으로 기대된다"라고 예고했다.배우 한소희가 뮤직비디오에 출연하며 지원사격에 나섰다. 우무티는 "한소희 선배님과의 인연은 음악과 아트가 이어줬다. 한소희 선배님이 과거 인스타그램에 게시물을 올리며 우리 곡을 첨부했다. 이 소식을 듣고 댓글도 달고, 감사 인사를 전했다. 한소희 선배님이 우리의 음악을 통해 영감을 받았고, 새로운 세계의 문을 연 느낌을 받았다고 했다. 잘 보고 있다며 응원했다"고 말했다.두 사람의 인연은 미술을 통해 이어졌다. 우무티는 "나도 한소희 선배님도 그림 그리는 걸 좋아해서 기회가 되면 그림 선물을 하고 싶다며 이야기를 이어갔다. 이후 실제로 만나 선물을 주고받았다. 그때 뮤직비디오에 출연해 달라고 하고 싶었는데, 한소희 선배님이 먼저 "뮤직비디오에 '행인 1' 정도로 나와도 좋으니 사람이 필요하면 불러달라"고 했다. 엑스러브의 세계에 잠시 들어오는 것만으로도 큰 힘을 얻을 수 있을 것 같다고 해줘서 출연이 성사됐다"고 이야기했다.멤버들은 한소희와 함께 뮤직비디오를 촬영하며 성장했다. 하루는 "연기는 당연하고, 인간으로서 배운 게 많았다. 현장에서 어떻게 해야 하는지를 많이 배웠다. 감독님도 우리도 많이 힘들었는데, 한소희 선배님 덕분에 분위기가 많이 좋아졌다"고 덧붙였다.K팝 최초로 젠더리스 콘셉트를 전면에 내세워 활동 중인 엑스러브. 우무티는 "젠더리스, 젠더프리란 타이틀로 알려졌고 많은 분이 사랑해 주셨다. 이 단어 하나로 강렬하고 자극적으로 다가가 화제성을 얻고 싶은 마음은 없다"고 강조했다.젠더리스 아이돌로서의 소신도 밝혔다. 우무티는 "젠더리스는 하나의 라이프 스타일에 가깝다. 지금까지 혈액형, 별자리, MBTI 등 다양한 것들로 성격을 나눠왔다. 성격과 모습을 어떻게 두 가지로만 정할 수가 있을지 질문을 던졌다"고 설명했다.그는 "틀을 깨부수고 보여주자는 것보단 내가 거울을 봤을 때 오늘은 이렇게 보이고 싶고, 이런 의상을 입고 싶고, 예쁜 디자인의 옷을 입으면 왜 안 되냐는 생각에서 시작됐다"고 말했다. 그는 "젠더라는 타이틀을 빼고 아름다운 디자인의 옷과 핏을 선택하고 보여드리고 싶은 모습을 더 과감하게 표현하려고 한다"고 했다.엑스러브는 더 넓은 세상에 이들만의 음악 세계를 선보이고자 한다. 루이는 "더 큰 공연장을 매진시키는 게 목표"라고 밝혔다. 하루는 "음악방송에서 1위를 하고 싶다"며 "아직 엑스러브를 모르는 사람들에게 우리 음악을 전하고 메시지가 전달됐으면 좋겠다"고 말했다.엑스러브의 새 앨범에는 타이틀곡 SERVE' 외에도 '法則:THE RULES'(법칙:더 룰스)', 'BACK 2 BACK'(백투백), 'Masterpiece'(마스터피스), 'SERVE (Inst.)', 우무티와 루이의 유닛곡 'Extancy (Wumuti&Rui)'(엑스탠시), 현과 하루의 유닛곡 'HIPS (Hyun&Haru)'(힙스) 등 총 7곡이 수록됐다.엑스러브의 미니 2집 'I,God'은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr