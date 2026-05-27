'김미란♥' 이효정, 고깃집 CEO 됐다…"아내 환갑 선물, 바쁘지만 재밌어" ('퍼라')

배우 이효정이 아내 김미란을 위해 식당을 오픈한 근황을 알렸다.27일 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서는 배우 이효정과 아내가 출연한다.'일산 이연복'으로 불리는 이효정은 아내를 위해 갈빗집을 오픈한 근황을 공개한다. 식당 외관에는 이효정의 사진과 함께 '정성을 다하겠습니다, 큰 머슴 이효정'이라는 문구가 있다. 이호정은 식당을 차리게 된 이유에 대해 "아이들도 다 키웠고 작년에 아내가 환갑이 됐다. 오래전부터 (사람들에게) 맛있는 음식을 대접해 보고 싶었다"고 아내 환갑 선물로 열었다고 밝힌다.이른 본 MC 오지호는 "회장님이 고기 구워주는 것"이라며 드라마 '첫 번째 남자'에서 회장 '마대창' 역으로 열연 중인 이효정의 이중생활에 놀라워한다. 신승환이 "드라마 촬영에 식당 일까지 너무 바쁘신 거 아닌지" 묻자 이효정은 "안 하던 일에 도전하니까 바쁘지만 재밌다"며 "전에는 직접 모니터하는 방법 외에는 시청자 반응을 바로 알 수 없었지만, 식당을 시작한 뒤로는 바로바로 (드라마) 이야기해준다"며 장점을 언급한다.이효정은 식당에서 나와 중고 거래를 하고, 텃밭을 가꾸는 등 일탈 행동을 보인다. 이성미가 "식당에 본인 사진 대문짝만하게 걸어놓고 식당 일은 아내가 다 하는 것 같다"고 하자 이효정은 "제가 하는 일들이 머슴 일이다. 식당 운영은 장기전이다 보니, 빨리 아내가 적응하는 것이 필요해 되도록 아내의 자리를 침범하지 않으려고 한다"고 해명한다.이효정은 "조리 실장과 신메뉴를 개발하고 있다"며 남다른 의욕도 드러낸다. 그러나 이효정의 마음과 달리 조리 실장은 "(이효정이) 주방에 들어오면 웬만하면 피한다"고 속마음을 털어놓는다. 이어 "요리하는 걸 좋아하셔서 주방에 들어오는데 직원들은 피곤하다"고 고백한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr