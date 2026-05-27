미자가 다이어트 선언 5일 만에 복근 라인을 보여주고 있다. / 사진=미자 SNS

개그우먼 출신 방송인 미자가 다이어트를 선언한 지 5일 만에 놀라운 변화를 만들었다.미자는 지난 26일 자신의 인스타그램에 "민망하게 제 다이어트 기사가 쫙 깔렸네요🤣 오늘 곳곳에서 연락받음ㅎㅎ"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 미자가 다이어트 과정을 상세히 기록한 모습. 미자는 "5일간 -3.62kg 성공!"이라며 "두둑했던 몸과 얼굴 라인이 예뻐지고 있다"고 빠른 감량 속도를 알렸다.그러면서 그는 "예전 리즈시절을 위해 며칠만 더 해보겠다"며 결혼 전 외모를 찾을 것을 다짐했다.한편 1984년생으로 올해 나이 41세인 미자는 배우 장광과 전성애 부부의 딸이다. 2022년 4월 6살 연상의 개그맨 김태현과 결혼했으며, 현재 개인 유튜브 채널 운영 및 인스타그램을 통해 팬들과 활발히 소통하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr