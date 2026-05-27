채정안이 '돌싱N모솔'에서 눈물을 보였다. / 사진제공='돌싱N모솔' 방송 화면 캡쳐

채정안이 '돌싱N모솔'에서 남다른 진행력을 보여주고 있다. / 사진제공='돌싱N모솔' 방송 화면 캡쳐

배우 채정안이 '돌싱N모솔'에서 출연자들의 사연에 눈물을 보였다.지난 26일 방송된 MBC에브리원·E채널 예능 '돌싱N모솔' 7회에서는 돌싱녀들이 결혼과 이혼, 자녀 유무 등 그동안 감춰왔던 현실을 털어놓는 정보 공개의 날이 그려졌다. 쉽게 꺼내기 어려운 고백들이 이어지면서 '연애기숙학교'가 눈물바다가 된 가운데 채정안은 이들의 감정선을 세심하게 따라갔다.채정안은 정보 공개가 시작되자 "얘기하기 쉽지 않을 거다"라며 출연자들의 부담감을 먼저 헤아렸다. 말하다가 눈물을 삼키는 그들을 보면서는 "괜찮아요"라고 혼잣말처럼 덧붙여 깊이 빠져든 모습을 보였다.특히 채정안은 홀로 아이를 키우는 여성 출연자들의 사연에 눈시울을 붉히기도 했다. 자녀를 언급하다 오열하는 출연자 모습에 눈물을 닦아낸 채정안은 "안아주고 싶다. 다독여주고 싶다"라고 말하며 진심을 전했다.채정안은 첫 방송 전 진행된 인터뷰에서 "상처로 닫혀있던 마음의 문을 열고 다시 사랑할 용기를 내는 돌싱, 사랑의 첫걸음을 내딛는 모솔의 용기를 모두 응원하고 싶었다"라며 "그들이 용기 낼 수 있도록 매 순간 몰입하고 공감하고자 노력했다"고 말했다. 채정안은 '돌싱N모솔'에서 웃음과 따뜻한 위로, 현실 조언을 오가는 안정적인 진행력을 보여주고 있다.'돌싱N모솔'은 매주 화요일 밤 10시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr