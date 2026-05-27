카리나 / 사진 = 카리나 SNS

그룹 에스파 멤버 카리나가 화보 촬영장에서 무결점 미모를 자랑했다.27일 카리나는 자신의 SNS에 별 다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 카리나의 명품 브랜드 화보 촬영 비하인드컷이 담겼다. 이날 카리나는 우아한 올백머리와 블랙 브이넥 원피스를 입고 촬영을 진행했다. 그는 만발한 꽃에 얼굴을 갖다대며 장난기 가득한 포즈를 취해 반전 매력을 선보였다.함께 공개된 다른 사진에서 그는 난해한 깻잎머리도 완벽 소화해 감탄을 자아냈다. 누드톤의 슬리브리스 드레스를 입은 그는 군살 하나 없는 직각 어깨와 곧게 뻗은 팔 라인으로 슬림한 실루엣을 과시했다. 또한, 그는 소멸 직전의 작은 얼굴형과 달리 시원한 모델 비율을 자랑해 놀라움을 안겼다.해당 사진을 접한 팬들은 "꽃보다 카리나", "미모가 날이 갈수록 말도 안 되네", "예쁘다고 말하기도 입 아프다" 등 그의 아리따움에 찬사를 보냈다.한편, 카리나가 속한 에스파는 지드래곤이 피처링에 참여한 선공개 곡 'WDA'를 공개했다. 에스파는 오는 29일 두 번째 정규 앨범 'LEMONADE'(레모네이드)를 발매하고 본격 컴백 활동에 돌입할 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr