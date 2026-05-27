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배우 지예은이 갑상선암 투병 사실을 알렸다.지난 26일 공개된 넷플릭스 예능 프로그램 '유재석 캠프'에서 지예은은 건강 악화로 연예계 활동을 중단해야 했던 시기를 회상했다.이날 지예은은 "원래 0.1cm만 있어도 전이가 된다고 했다"며 "나는 암이 꽤 많았다고 했는데 정말 다행이다. 그래서 너무 감사하다"고 당시 진단 내용을 설명했다. 그동안 소속사 측이 개인 의료 정보를 이유로 구체적인 병명을 공개하지 않았으나, 본인이 직접 방송에 출연해 진단 당시의 상황을 언급했다.앞서 지예은은 지난해 9월 고정 출연 중이던 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'을 비롯한 모든 방송 활동을 돌연 중단했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr