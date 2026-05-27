박명수의 전 매니저 한경호 씨가 폐암 재발과 뇌 전이 사실을 알리며 안타까운 심경을 전했다./사진=웹예능 '할명수 '캡처

박명수의 전 매니저 한경호 씨가 폐암 재발과 뇌 전이 사실을 알리며 안타까운 심경을 전했다./사진=웹예능 '할명수 '캡처

박명수의 전 매니저 한경호 씨가 폐암 재발과 뇌 전이 사실을 알리며 안타까운 심경을 전했다.한경호 씨는 27일 새벽 자신의 SNS를 통해 "폐암 수술하고 3년 만에 모든 게 무너졌다"며 "8개가 새로 발견됐고 뇌로 전이됐다"고 밝혔다.이어 "이젠 더 나빠질 게 없나 보다. 어쩌라는 건지. 나한테 죽으라고 계속 하나 보다"라고 적으며 힘든 심경을 털어놨다. 다만 해당 글의 투병 당사자가 한 씨 본인인지 가족인지는 구체적으로 알려지지 않았다. 일부에서는 한 씨가 최근 모친 간병을 위해 휴식기를 갖고 있었다는 이야기도 전해졌다.특히 이번 소식은 한 씨가 지난달 박명수와 20년 동행에 마침표를 찍은 지 약 한 달 만에 알려져 안타까움을 더하고 있다. 당시 두 사람은 오랜 논의 끝에 각자의 길을 응원하기로 했다며 매니지먼트 관계를 정리했다. 일각에서 불화설도 제기됐지만, 양측 모두 이를 부인한 바 있다.한경호 씨는 2005년부터 박명수와 함께하며 오랜 시간 곁을 지킨 매니저로 잘 알려져 있다. 무한도전과 웹예능 '할명수' 등에도 출연하며 얼굴을 알렸다. 박명수는 최근 쿠팡 자회사 씨피엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. 해당 소속사에는 신동엽, 이수지, 지예은 등이 소속돼 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr