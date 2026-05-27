김용빈, 3000명의 사랑빈과 체육대회…콩주머니 던지기에 꺄르르

가수 김용빈이 팬들과 함께하는 체육대회를 열었다.김용빈은 지난 23일 오전 8시부터 오후 6시까지 대구 달성군 종합 스포츠파크에서 진행된 ‘사랑빈운동회’를 통해 팬들과 만났다. 5월 가정의 달을 맞아 마련된 이번 행사는 팬클럽 ‘사랑빈’ 회원 3천여 명이 참여했다.특히 이번 운동회는 지난해 ‘미스터트롯3’ 우승 이후 변함없는 사랑과 응원을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 전하고자 김용빈이 직접 마련한 자리다.이날 김용빈은 팬들과 더욱 가까이 호흡하며 다양한 프로그램을 함께했다. 콩주머니 던지기, 파도타기 등 체육대회 종목에 직접 나서며 유쾌한 에너지로 분위기를 이끌었다.또한 라이브 밴드와 함께하는 특별 공연도 이어졌다. 김용빈은 대표곡들을 열창하며 콘서트를 연상케 하는 무대를 선보였다. 특유의 시원한 가창력과 짙은 감성을 자랑했다.김용빈은 체육대회에 참석한 팬들에게 “나의 심장 ‘사랑빈’ 고마워요”라며 진심 어린 감사 인사를 전했다. 팬들 역시 뜨거운 환호와 응원으로 화답했다.김용빈은 ‘미스터트롯3’에서 최종 우승을 차지하며 실력과 대중성을 모두 인정받은 트로트 가수다. 지난해 7월 우승 특전곡 ‘어제도 너였고 오늘도 너여서’를 발표한 이후 활발한 활동을 이어가며 많은 사랑을 받고 있다.한편, 지난 23일 진행된 ‘사랑빈운동회’ 현장은 추후 김용빈 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr