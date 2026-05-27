송세라♥박정진, 롤스로이스 타는 유튜버들…명품 에르메스는 덤

유튜버 박정진과 송세라가 신혼 일상을 공개했다.최근 박정진은 송세라와 결혼 이후 일상을 게재했다. 사진 속 송세라는 롤스로이스를 타고 명품 에르메스 대형백을 무릎 위에 놓았다. 이외에도 이들은 럭셔리한 라이프를 자랑했다.앞서 두 사람이 백년가약을 맺은 장소는 서울 성북구에 위치한 복합문화공간이다. 이재명 대통령의 장남을 비롯해 현아-용준형, 공민정-장재호, 적재-허송연 등 유명인들이 결혼식을 올린 곳이다.한편 박정진은 1991년생, 송세라는 1993년생이다. 두 사람은 '러브캐처2'를 통해 연인 관계로 발전했다. 두 사람은 결혼을 결심한 이유에 대해 "아이를 가질 계획이 없었는데, 아이가 생기면 출생신고를 해야 하고 혼인신고도 필요하니 자연스럽게 결혼까지 이어진 것"이라고 전한 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr