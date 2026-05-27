최근 박해수 배우와 만나 인터뷰를 진행했다. / 사진제공=BH엔터테인먼트

최근 박해수 배우와 만나 인터뷰를 진행했다. / 사진제공=BH엔터테인먼트

배우 박해수가 '허수아비' 결말에 대한 솔직한 생각을 전했다.최근 서울 강남구에 위치한 BH엔터테인먼트 사옥에서 ENA 월화드라마 '허수아비'에 출연한 박해수를 만났다.'허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사 강태주가 자신이 혐오하던 친구 차시영(이희준 분)과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 범죄 수사 스릴러다. 1986년 9월 15일부터 1991년 4월 3일까지 경기도 화성군 일대에서 벌어진 이춘재 연쇄살인사건을 소재로 한다. 극 중 박해수는 진실과 정의를 쫓는 형사 강태주 역을 맡아 이희준과 혐관 케미를 보여줬다.지난 26일 종영한 '허수아비'는 마지막 화에서 8.1% 자체 최고 시청률을 기록했다. 박해수는 시청률에 대한 부담감보다는 작품 자체에 집중했다고 밝혔다. 그는 "TV 드라마를 오랜만에 하는 거라 시청률에 대해 크게 고민하지 않았다. 그런데 초반부터 상승 곡선을 타니까 '이거 뭐지?' 싶더라"며 웃었다. 이어 그는 "사람 마음이 간사한 게, 어느 순간 시청률이 조금 주춤하니까 '더 올라갈 수 있지 않을까' 하는 생각이 들었다. 나도 역시 사람이구나 싶었다"고 털어놨다.결말에 대해서는 긍정적인 평가를 내렸다. 박해수는 "만족스러운 결말"이라며 "모든 인물이 죗값을 치르는 건 아니지만, 조금이나마 제자리를 찾아가는 결말이라고 생각한다. 영범이가 결국 진실을 알게 됐고, 태주를 다시 '삼촌'이라고 부르는 장면도 좋았다"고 말했다.그러면서 "개인적으로 마지막 화에서 가장 좋아하는 장면은 태주가 꿈을 꾸는 신이다. 강성의 모든 인물이 등장하는데, '만약 그랬더라면 어땠을까'를 보여주는 장면이다. 태주가 처음으로 그런 꿈을 꾸게 되는데 굉장히 먹먹하고 여운이 남는다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr