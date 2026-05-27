장하오가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

장하오와 김규빈이 막내 한유진을 위해 직접 수능 도시락을 준비했던 일화를 공개했다./사진=웹예능 '살롱드립' 방송 화면 캡처

장하오와 김규빈이 막내 한유진을 위해 직접 수능 도시락을 준비했던 일화를 공개했다./사진=웹예능 '살롱드립' 방송 화면 캡처

그룹 앤더블(AND2BLE) 장하오와 김규빈이 막내 한유진을 위해 직접 수능 도시락을 준비했던 일화를 공개했다.26일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 웹예능 '살롱드립2'에는 앤더블 멤버 장하오, 김규빈, 한유진이 출연해 팀워크와 숙소 생활 등에 관한 이야기를 나눴다.장도연이 "형들이 (한)유진이한테 요리를 해준 적이 있었냐"라고 묻자, 한유진은 "둘이 수능 때 해줬었다"고 답했다. 이에 장하오는 "수능 때 수능 도시락을 해줬었다. 유부초밥을 손으로 만들었다"고 설명했다.김규빈이 "맛있었냐"고 묻자 한유진은 "형들에게 진짜 정말 고마웠는데 너무 많이 싸줘서 양손에 들고 교실로 들어가는데 조금 부끄러웠다. '얘는 먹으러 왔나' 이렇게 생각할 것 같았다"고 말했다.장하오는 도시락 양이 많았던 이유에 대해 "그런 기 싸움이 있다. 같이 수능 보는 다른 아티스트들이 있는데 거기도 팀의 형들이 도시락을 싸준다. 저희가 제일 많이 싸줬다"고 이야기했다.이어 "도시락통 공간이 남아서 유통기한 지난 펑리수를 넣어줬다"면서 "하루 정도 지난 거였는데 제가 먼저 먹어보고 괜찮겠다 싶어서 넣었다"고 밝혀 웃음을 자아냈다. 이를 처음 알게 된 한유진이 "유통기한 지난 거였냐"고 되묻자, 장하오는 "먼저 먹어보고 괜찮겠다 싶어서 넣었다"고 태연하게 답했다.한유진은 결국 도시락을 모두 먹었다고 했다. 이에 장도연이 "식곤증 오거나 그러진 않았냐"고 묻자, 한유진은 "많이 먹고 졸려서 진짜 죽을 뻔했다. 그렇지만 잠을 자지는 않았다"고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr