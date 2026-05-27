이상민 / 사진=텐아시아 DB

지난 26일 방송된 채널A ‘하트시그널5’에 이상민이 출연했다 / 사진 제공 : 채널A ‘하트시그널5’ 방송 캡처

가수 이상민이 눈시울을 붉혔다.이상민은 지난 26일 방송된 채널A '하트시그널5'에 출연했다. 이날 이상민은 입주자들의 미묘한 시그널에 대해 이야기하던 중 로이킴의 의상을 보고 의혹을 제기했다. 그는 "단추 세 개 푼 거 누구한테 사인한 거 아니냐"라고 말해 폭소를 유발했다. 이어 이상민은 박우열과 정규리 사이가 한 판 크게 터질 것 같다며 추측했다.특히 이상민은 입주자들의 밀당 속내를 짚어냈다. 전날 데이트가 어땠냐는 강유경의 질문에 재밌었다고 대답하는 정규리를 향해 이상민은 "내가 어제 너무 좋았던 티를 내야 좀 더 큰 상상을 할 수 있으니까"라며 심리를 파악했다.그런가 하면 이상민은 김성민을 향한 김민주의 진심 어린 고백이 이어지자 결국 눈시울을 붉혔다. 그는 "저런 말을 할 수 있는 친구가 있구나"라며 큰 용기를 낸 김민주에게 감동을 표했다. 또한 이상민은 박우열과 최소윤의 쌍방 문자를 예측했다. 반면 박우열이 정규리를 선택할 것이라 강력히 주장하는 로이킴에게 "오늘은 아니야"라고 단호하게 선을 그었다.한편 '하트시그널5'는 매주 화요일 밤 10시 채널A에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr