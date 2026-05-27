'신인감독 김연경'이 첫 단독 팬미팅을 진행한다. / 사진=텐아시아DB, 팬엔터테인먼트

전 배구선수 김연경이 '신인감독 김연경'을 통해 첫 단독 팬미팅을 진행한다.MBC 예능 '신인감독 김연경'의 단독 팬미팅이 오는 6월 27일 고려대학교 화정체육관에서 열린다. 행사는 낮 12시 30분과 오후 4시 30분 두 차례에 걸쳐 진행된다. 팬미팅 일정은 프로그램 공식 팬페이지 '원더독스 비스테이지'를 통해 공개됐다. 프로그램 종영 이후 처음으로 팬들과 직접 만나는 자리다.제62회 백상예술대상 방송부문 예능 작품상을 받은 '신인감독 김연경'이 시즌2 제작에 앞서 시즌1 출연진과 팬들이 한자리에 모여 의미를 더할 예정이다. 김연경 감독과 원더독스 선수단이 함께하며 상세 출연진은 추후 공개된다.미팅 현장의 열기를 한층 더해줄 공식 MD는 추후 신규로 발표된다. 새롭게 공개될 굿즈는 '신인감독 김연경'만의 고유한 정체성을 담아 특별 제작됐다고 전해졌다.팬미팅 티켓 예매는 27일 오후 6시부터 할 수 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr