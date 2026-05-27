방탄소년단/ 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

그룹 방탄소년단의 'SWIM'(스윔)이 올해 전 세계에서 발표된 곡 중 처음으로 5억 스트리밍을 달성했다.지난 3월 발매된 방탄소년단 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 타이틀곡 'SWIM'이 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 누적 재생 수 5억 회(5월 26일 기준)를 넘어섰다.'SWIM'은 삶의 거친 파도 속에서도 멈추지 않고 자신만의 속도로 헤엄쳐 나아가겠다는 의지와 삶에 대한 사랑을 담은 곡이다. RM이 작사 전반에 참여해 '지금의 방탄소년단'을 노랫말로 풀었다.방탄소년단은 'SWIM'으로 지난 25일(현지시간) 미국 3대 대중음악 시상식인 '아메리칸 뮤직 어워드'(American Music Awards)에서 '송 오브 더 서머'(Song of the Summer) 상을 받았다. 방탄소년단은 "어떤 상황에서도 계속 헤엄쳐 나아가는 모든 분들께 사랑과 응원을 보낸다. 계속 헤엄쳐 나가자"라고 소감을 밝혔다.'SWIM'은 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 1위로 진입 후 현재까지 8주 동안 차트인을 유지하며 장기 흥행을 이어가고 있다. 지난 3월 28일 발표된 영국 '오피셜 싱글 톱 100'(3월 27일~4월 2일 자)에서는 2위에 자리하면서 팀 자체 신기록을 썼다. 스포티파이 '위클리 톱 송 글로벌'에서는 4주 연속 1위를 지켰다.타이틀곡 외 수록곡까지 두루 괄목할 만한 성과를 내고 있다. 음반에 수록된 14개 트랙 모두 스포티파이 1억 스트리밍을 돌파했다. 대한민국 국보 제29호 성덕대왕신종의 종소리를 담은 인터루드(Interlude) 트랙 'No. 29'까지 1억 재생 수를 넘겼다. 'Body to Body'와 'Hooligan'은 5월 13일과 26일 기준 각각 2억 스트리밍을 기록했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr