배우 김수현이 기자회견에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 김수현이 기자회견에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

이하 골드메달리스트 공식 입장문 전문

배우 김수현과 법적 공방을 이어오던 김세의 가로세로연구소 대표가 구속된 가운데, 김수현의 소속사 골드메달리스트 측이 공식 입장문을 냈다.27일 골드메달리스트는 "수사 결과, 가로세로연구소 측이 김수현 씨에 대해 제기한 각종 의혹과 증거는 사실이 아닌 것으로 확인되었다"라며 "객관적 증거에 기반하여 진실을 밝혀주신 수사기관의 노력에 깊이 감사드린다"고 말했다.그러면서 "김수현 씨의 지난 1년은 오직 그 약속을 지키기 위한 시간이었다. 마침내 법이 정한 절차와 철저한 수사를 통해 진실을 증명하게 되었다. 그동안 김수현 씨를 믿고 기다려주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"고 덧붙였다.한편 지난 26일 서울중앙지법 부동식 영장전담 부장판사는 김세의 가로세로연구소 대표에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 구속영장을 발부했다. 법원은 "증거를 인멸하고 도망할 염려가 있다"고 판단했다.김세의 대표는 그동안 유튜브 방송과 기자회견 등을 통해 김수현이 고(故) 김새론과 미성년자 시절부터 교제했다는 의혹을 제기해 왔다. 또한 김새론의 사망 배경에 김수현 측이 있었다는 취지의 주장도 이어갔다.그러나 경찰은 장기간 수사를 진행한 끝에 김세의 측이 공개한 녹취 파일과 자료들의 신빙성을 인정하기 어렵다고 판단했다. 특히 김새론의 육성이 담겼다고 주장된 음성 파일은 AI 기술을 활용해 생성된 것으로 보고 있으며, 일부 자료 역시 조작된 정황이 확인된 것으로 알려졌다.법원은 증거인멸 및 도주 우려가 있다고 판단해 김세의 대표에 대한 구속영장을 발부했다. 경찰은 김 대표의 신병을 확보한 만큼 의혹 확산 경위와 자료 조작·유포 과정 등을 본격적으로 조사할 계획이다.안녕하세요. 골드메달리스트입니다.김수현 씨와 당사가 가로세로연구소 김세의를 상대로 제기한 여러 건의 고소·고발 사건과 관련하여 다음과 같이 알려드립니다.수사 결과, 가로세로연구소 측이 김수현 씨에 대해 제기한 각종 의혹과 증거는 사실이 아닌 것으로 확인되었습니다. 특히 기자회견을 통해 공개한 고인의 카카오톡 대화는 김수현 씨와 무관한 타인과의 대화를 위·변조한 것으로 밝혀졌으며, 고인의 음성 역시 AI 기술을 이용해 생성된 조작 자료인 것으로 확인되었습니다.이에 따라 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(허위사실 적시에 의한 명예훼손), 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포 등 및 촬영물 이용 강요), 협박 등의 혐의와 사안의 중대성이 인정되어 법원은 김세의에 대한 구속영장을 발부하였습니다.객관적 증거에 기반하여 진실을 밝혀주신 수사기관의 노력에 깊이 감사드립니다.김수현 씨는 1년 전 기자회견에서"믿어달라고 하지 않겠습니다. 꼭 증명하도록 하겠습니다"라고 약속했습니다.김수현 씨의 지난 1년은 오직 그 약속을 지키기 위한 시간이었습니다. 마침내 법이 정한 절차와 철저한 수사를 통해 진실을 증명하게 되었습니다.그동안 김수현 씨를 믿고 기다려주신 모든 분들께 깊이 감사드립니다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr