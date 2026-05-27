유재석만 제외됐다…지예은, MZ 변우석과 볼가리고 인증샷

지예은이 넷플릭스 ‘유재석 캠프’ 멤버들과의 사진을 공개했다.최근 지예은은 변우석, 이광수와의 단체 사진을 공개했다. 유재석은 빠져있다.공개된 사진 속 이광수는 댄서 바타와 연애 중인 지예은에게 매너손을 보였다. 이광수 역시 배우 이선빈과 공개열애중이다.'유재석 캠프'는 '초보 캠프장' 유재석과 예측 불가 '직원' 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 함께 다양한 이야기를 나누고 게임과 레크리에이션을 즐기며 특별한 추억을 만들어가는 단체 캠프 예능이다.'유재석 캠프'는 지난 26일 1~5회 공개를 시작으로, 내달 2일 6~10회까지 2주에 걸쳐 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr