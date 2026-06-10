곽튜브가 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연한다. / 사진제공=KBS

곽튜브가 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연한다. / 사진제공=KBS

KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 방송인 곽튜브의 아들 태산이 운동 천재 면모를 보여준다. 한편 곽튜브는 지난해 10월 5세 연하의 공무원과 결혼했다.10일 방송되는 '슈퍼맨이 돌아왔다' 625회는 '아빠의 평생 여행메이트'편으로 MC 랄랄과 곽튜브가 함께한다. 이날 방송에는 곽튜브의 절친 류현경이 사진작가로 변신해 태산의 인생샷을 찍는다.곽튜브의 아들 태산은 튀김과 꿀벌 컨셉을 완벽하게 소화하며 눈길을 끈다. 태산은 꿀벌 의상을 입고 카메라를 향해 다양한 표정을 지으며 귀여운 매력을 발산한다. 이를 본 곽튜브와 류현경은 "태산이 너무 이쁘다"며 연신 사진을 찍는다.또한 태산은 남다른 운동 신경을 보여주며 눈길을 끈다. 생후 76일 만에 터미타임은 물론 뒤집기까지 성공한 것. 곽튜브의 배 위에서 2분가량 자세를 유지한 데 이어 스스로 뒤집기에 성공하자, 랄랄은 "어머 어머 진짜 잘한다. 태산이 빨리 걷겠네"라며 놀라워한다.'슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr