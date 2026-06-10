가수 권은비가 해외에서 여유로운 시간을 보내고 있다. / 사진=권은비 SNS

가수 권은비가 해외에서도 타이틀 '워터밤 여신' 다운 몸매를 뽐냈다.권은비는 10일 자신의 인스타그램에 "좋아하는 것들로 채운 오전☀️"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 해외로 출국한 권은비가 요가를 통해 몸과 마음을 수련하고 있는 모습. 특히 그는 올블랙룩을 착용하고 있음에도 볼륨 몸매가 부각돼 눈길을 끌었다.한편 권은비는 올해 초 서울시립대, 동아대, 숭실대, 한국외대 등 신입생 오리엔테이션(OT) 무대를 시작으로 봄·여름 축제 시즌까지 연이어 대학교를 달궜다. 고려대(세종), 상지대, 홍익대(세종) 등 상반기에만 총 14개 대학교 축제 무대에 올라 파워풀한 퍼포먼스와 청량한 에너지를 선사, ‘상반기 대학 축제 올킬’이라는 대기록을 달성했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr