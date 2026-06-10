사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단이 일본 오리콘 차트에서 해외 아티스트로는 처음으로 단일곡 누적 재생 수 9억 회를 넘어섰다.10일 발표된 오리콘 주간 스트리밍 랭킹(6월 15일 자)에 따르면, 방탄소년단의 'Dynamite'는 누적 재생 수 9억 회를 돌파했다. 이는 오리콘 역사상 통산 8번째 기록이자, 해외 아티스트로서는 최초 사례다.'Dynamite'는 이번 집계 기준 누적 재생 수 9억 95만 회를 기록했다. 이로써 방탄소년단은 요아소비, 유우리, 오피셜히게단디즘, 미세스 그린 애플 등과 함께 차트 역사상 6번째로 9억 스트리밍 고지를 밟은 아티스트가 됐다.방탄소년단은 같은 날 발표된 차트에서 'Permission to Dance'로 누적 재생 수 5억 회를 돌파하는 기록도 세웠다. 'Dynamite', 'Butter'에 이어 통산 3번째 5억 스트리밍 달성이다. 단일곡으로 5억 스트리밍을 넘긴 해외 아티스트는 방탄소년단이 유일하다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr