장하오와 한유진이 각 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

장하오와 김규빈이 성인이 된 한유진의 달라진 분위기를 언급하며 '남자병'에 걸렸다고 폭로했다./사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

장하오와 김규빈이 성인이 된 한유진의 달라진 분위기를 언급하며 '남자병'에 걸렸다고 폭로했다./사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

장하오와 김규빈이 성인이 된 한유진의 달라진 분위기를 언급하며 '남자병'에 걸렸다고 폭로했다./사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

그룹 앤더블(AND2BLE) 장하오가 성인이 된 한유진의 달라진 분위기를 언급하며 '남자병'에 걸렸다고 폭로했다.26일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 웹예능 '살롱드립'에는 앤더블 멤버 한유진, 장하오, 김규빈이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.한유진은 제로베이스원 계약 종료 후 새 팀으로 활동하게 된 소감을 전하며 "예전에는 막내 이미지가 강했다면, 이제 성인이 된 만큼 조금 더 남자다운 모습, 나다운 모습을 보여드리고 싶다"고 말했다. 제로베이스원 시절을 두고 한유진은 "전생에는 막내 이미지가 강했다면"이라고 표현해 웃음을 자아냈다.장도연이 "형들은 어떻게 생각하냐"고 묻자 장하오와 김규빈은 한유진이 최근 이른바 '남자병'에 빠졌다고 폭로했다. 김규빈은 "남사스러운 옷도 많이 입는다"고 했고, 장하오 역시 "걷는 자세부터 다르다"고 거들었다.한유진은 "사실 중학생 때가 더 남자다웠다"며 "축구도 하고 뛰어다니고 묘하게 남자다웠다. 그래서 변하는 게 아니라 다시 돌아가는 거라고 생각한다"고 설명했다. 이를 들은 장하오는 "그건 중2병 아니냐"고 받아쳐 웃음을 안겼다.장도연이 남자다운 이미지의 롤모델이 있는지 묻자 장하오와 김규빈은 "멤버 형들이면 아름다울 것 같다"고 분위기를 몰았지만, 한유진은 결국 배우 손석구를 꼽았다.장도연은 한유진에게 "'범죄도시2' 손석구 아니었냐"며 영화 속 명대사를 따라 해볼 것을 제안했다. 한유진은 손석구 특유의 톤으로 "너 납치된 거야"를 따라 했지만 어색한 분위기가 이어졌고, 김규빈은 "납치된 사람이 납치된 사람한테 말하는 거냐"고 받아쳐 웃음을 유발했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr