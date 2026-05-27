돌싱 이소라, 남친과 곧 4주년…길 한복판서 릴스 삼매경

딸 3명의 엄마인 돌싱 이소라가 남자친구와 4주년을 앞두고 있다.최근 이소라는 남자친구인 최동환과 4주년을 앞두고 릴스를 찍어 올렸다. 이소라는 남자친구에게 다정하게 스킨십을 하며 애교를 부리고 있다. 최동환은 민망해하는 모습이다.앞서 이소라는 가슴, 코 등 성형 수술 사실을 여러 차례 밝힌 바 있으며, 성형한 곳 중 1000만원을 들인 '가슴'에 가장 만족도가 높다고 밝히기도 했다.한편 이소라는 2022년 MBN '돌싱글즈3'에 출연했고, 당시 출연자인 최동환과 최종 커플이 돼 실제 연인으로 발전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr