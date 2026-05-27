돌싱 이소라, 남친과 곧 4주년…길 한복판서 릴스 삼매경

딸 3명의 엄마인 돌싱 이소라가 남자친구와 4주년을 앞두고 있다.
최근 이소라는 남자친구인 최동환과 4주년을 앞두고 릴스를 찍어 올렸다. 이소라는 남자친구에게 다정하게 스킨십을 하며 애교를 부리고 있다. 최동환은 민망해하는 모습이다. 앞서 이소라는 가슴, 코 등 성형 수술 사실을 여러 차례 밝힌 바 있으며, 성형한 곳 중 1000만원을 들인 '가슴'에 가장 만족도가 높다고 밝히기도 했다.
한편 이소라는 2022년 MBN '돌싱글즈3'에 출연했고, 당시 출연자인 최동환과 최종 커플이 돼 실제 연인으로 발전했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
최근 이소라는 남자친구인 최동환과 4주년을 앞두고 릴스를 찍어 올렸다. 이소라는 남자친구에게 다정하게 스킨십을 하며 애교를 부리고 있다. 최동환은 민망해하는 모습이다. 앞서 이소라는 가슴, 코 등 성형 수술 사실을 여러 차례 밝힌 바 있으며, 성형한 곳 중 1000만원을 들인 '가슴'에 가장 만족도가 높다고 밝히기도 했다.
한편 이소라는 2022년 MBN '돌싱글즈3'에 출연했고, 당시 출연자인 최동환과 최종 커플이 돼 실제 연인으로 발전했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT