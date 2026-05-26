'닥터 섬보이'에서 호흡을 맞추는 배우 이재욱과 신예은 / 사진=텐아시아DB

배우 신예은이 '닥터 섬보이' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KT스튜디오지니

배우 신예은이 '닥터 섬보이' 제작발표회에서 "작품이 좋은 성적을 거둔다면 복무 중인 이재욱의 면회를 다 같이 가겠다"고 공약을 내세웠다.26일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 ENA 월화드라마 '닥터 섬보이' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 배우 신예은, 홍민기, 이수경, 김윤우, 이명우 감독이 함께했다. 현재 군복무 중인 배우 이재욱은 행사에 참석하지 못했다.'닥터 섬보이'는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 편동도에 입도한 공중보건의사 도지의(이재욱 분)와 비밀 많은 간호사 육하리가 그리는 메디컬 휴먼 로맨스다. 카카오페이지 웹툰 '존버닥터'를 원작으로 한다.신예은은 비밀을 품고 고향 편동도로 돌아온 대학병원 간호사 육하리 역을 맡았다. 신예은은 "육하리는 사랑스러운 점이 나랑 무척이나 닮아있는 캐릭터다. 누군가가 아픔 속에 갇혀있다면 가장 먼저 발 벗고 나서는, 정의롭고 오지랖도 넓은 사랑스러운 아이다"라며 말문을 열었다.이어 그는 "어떠한 제스쳐, 표정 등으로 사랑스러움을 너무 과하게 표현하려고 하지 않았다. 그냥 자연스럽게 묻어나게끔 연기했다. 특히 하리라는 인물은 어딘가 모르게 안쓰러우면서도 품어주고 싶은 아이다. 이런 부분들을 잘 표현하려고 노력했다"고 덧붙였다.끝으로 신예은은 "이 자리에 재욱 배우가 불참한 게 너무 아쉽다"라며 "만약 작품의 성적이 잘 나온다면 다 함께 복무 중인 재욱 배우의 면회를 하러 가겠다. 성적이 잘 나오지 않아도 꼭 한번 인사하러 가는 시간을 마련해 보도록 하겠다. 작품 많은 사랑 부탁드린다"라며 웃어 보였다.'닥터 섬보이'는 다음 달 1일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr