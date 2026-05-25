크리에이터 랄랄이 발리 가족 여행 중 때아닌 둘째 임신 의혹을 받아 웃음을 선사했다. 사진=유튜브 채널 '랄랄ralral'

크리에이터 랄랄이 발리 가족 여행 중 때아닌 둘째 임신 의혹을 받아 웃음을 선사했다. 사진=유튜브 채널 '랄랄ralral'

크리에이터 랄랄이 발리 가족 여행 중 때아닌 둘째 임신 의혹을 받아 웃음을 선사했다.지난 24일 오후 유튜브 채널 '랄랄ralral'에는 '발리에서 생긴 일 구독자 이벤트'라는 제목의 영상이 업로드됐다.해당 영상에서 발리에 도착한 랄랄의 가족들은 이튿날 아침 모여 식사를 마주했다. 식사 도중 랄랄의 아버지는 "유라야 너 4kg 뺀 거 맞아? 그대로인데"라며 직설적인 질문을 던졌다. 이에 랄랄은 "맞아"라고 반박하며 억울함을 표했다.아버지는 랄랄의 복부를 가리키며 "임신 한 8~9개월 배 같다"라고 지적해 랄랄을 당황하게 했다. 이에 랄랄은 "부어서 그렇다. 맥주 먹어서. 나 한국에서 살 엄청 뺐지 오빠"라며 남편에게 동조를 구하는 모습을 보였다.하지만 남편은 "임신했을 때보다 더 뚱뚱했었지"라고 반응해 랄랄을 당황하게 만들었다. 뒤이어 친정엄마 역시 "유라야 너무 많이 먹어서 똥이야 똥"이라는 거침없는 발언을 더해 웃음을 자아냈다.랄랄의 아버지는 "얼굴 보면 좀 빠진 것 같은데 배를 보면 그대로야"라며 직구를 던졌다. 이를 본 남편 또한 "얼굴만 4kg 빠졌나 봐"라며 랄랄을 놀리는 데에 동참했다. 대화 끝에 친정 아버지가 "너 애 둘째 들어있어"라고 농담을 던져 웃음을 더했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr