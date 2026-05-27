이민정이 가족들과 제주 여행을 떠났다. / 사진='이민정 MJ' 영상 캡처

이민정이 제주 여행 중 키즈카페를 찾았다. / 사진='이민정 MJ' 영상 캡처

배우 이민정이 어머니, 딸과 함께한 제주 여행을 공개했다. 딸과의 여행이 앞서 잇따라 무산됐던 만큼, 무사히 떠난 이번 여행에 남다른 의미를 부여했다. 특히 키즈카페에서 쉬지 않고 미끄럼틀을 타는 딸의 '현실 육아'에 "헬스장 필요 없다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.26일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '여자들끼리만 떠나요~ 제주도에 놀러간 이민정네 세 모녀 *3대가 함께하는 딸 육아현장'이라는 영상이 게시됐다.이민정은 어머니, 딸 서이와 함께 제주도로 여행을 떠났다. 이민정은 "서이가 28개월 살면서 여행을 두 번이나 취소했었다. 일본에서도 아파서 제대로 못 놀았는데 이번엔 장족의 발전"이라며 '여행' 자체에 의미를 부여했다.제주도에서는 딸을 위해 키즈카페를 찾았다. 이곳에서는 '무한 미끄럼틀 지옥'이 시작됐다. 이민정은 미끄럼틀이 재밌었는지 반복해서 탔다. 이민정은 "다이어트 꿀팁"이라며 "키즈카페 와서 한 번도 쉬지 않고 미끄럼틀을 타면 마운자로보다 큰 효과를 누릴 수 있다. 헬스장 필요없다"고 말해 웃음을 자아냈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr