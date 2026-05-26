보이프렌드가 5년 만에 완전체로 돌아왔다./사진제공=보이프렌드

이하 보이프렌드 일문일답 전문.

그룹 보이프렌드(BOYFRIEND)가 데뷔 15주년을 맞아 5년 만에 완전체로 돌아온다.보이프렌드의 여섯 번째 미니앨범 ‘Boyager 6(보이저 6)’는 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.이번 앨범명 ‘Boyager’는 ‘소년(Boy)’과 ‘항해자(Voyager)’의 의미를 결합한 단어다. 각자의 시간을 지나 다시 하나가 된 여섯 멤버가 새로운 꿈을 향해 나아가는 여정을 담았다. 정민은 앨범 프로듀싱과 함께 총 4곡의 작사에 참여했다. 멤버 전원이 기획 단계부터 녹음 디렉팅, 안무 구성까지 적극적으로 의견을 더했다.이번 앨범에는 타이틀곡 ‘밤하늘을 수놓던 우리 목소리’를 비롯해 ‘Deja vu’, ‘발자국’, ‘오늘도’, ‘Time Limit’, 인스트 버전까지 총 6개 트랙이 수록됐다.보이프렌드는 이날 오후 7시 유튜브 ‘숲세권 라이브’를 통해 15주년 소감과 신곡 소개, 앨범 제작 비하인드 등 다양한 이야기를 전할 예정이다.동현: 제 인생의 대부분을 함께해온 보이프렌드의 15주년을 멤버들과 함께 맞이할 수 있어서 정말 감사한 마음이 크다. 오랜만의 컴백인 만큼 설레는 마음도 크고, 오랜 시간 준비한 모습들을 하루빨리 팬분들께 보여드리고 싶다.민우: 이렇게 다시 멤버들과 함께 활동할 수 있게 되어 정말 기대되고, 아직도 실감이 잘 나지 않는 것 같다.현성: 예전에는 동현이 형이 리더로서 앞장서며 팀을 이끌어가는 느낌이 강했다면, 지금은 멤버 모두가 함께 보이프렌드라는 이름의 무게를 나누고 같이 성장해 나가는 느낌이다. 각자 시간이 쌓인 만큼 더 단단해졌고, 서로를 믿고 의지하는 팀이 된 것 같다다.영민: 예전에는 긴장과 부담이 더 컸던 것 같다. 15년이라는 시간이 지나면서 무대를 조금 더 즐기고 받아들일 수 있는 여유가 생겼고, 무대를 대하는 마음가짐 자체도 많이 성숙해졌다고 느낀다.정민: 이번 앨범은 오랜 시간 저희를 기다려주고 기억해 주신 팬분들을 생각하며 가사와 멜로디를 담아낸 앨범이다. 앨범명 ‘Boyager 6’처럼 각자의 시간을 지나 다시 하나가 된 저희의 목소리가 많은 분들께 닿기를 바라는 마음을 담았다.정민: 오랫동안 저희를 기억하고 응원해 주신 분들의 기대를 실망시키지 않는 것이었다. 많은 분이 기억하는 보이프렌드만의 감성과 분위기를 잃지 않으면서도, 지금의 저희가 보여줄 수 있는 이야기를 자연스럽게 담아내려고 노력했다.영민: 이번 안무에는 저희의 데뷔곡 ‘Boyfriend’와 마지막 활동 곡이었던 ‘Star’의 안무 포인트가 담겨 있다. 데뷔부터 지금까지 이어온 보이프렌드의 시간을 자연스럽게 녹여내고 싶었다.광민: 데뷔곡 ‘Boyfriend’의 후렴구 안무와 ‘Star’의 포인트 안무를 이번 퍼포먼스에 담았다. 베스트프렌드와 보이프렌드가 함께 걸어온 시간을 잊지 않겠다는 의미다.광민: 지금보다 더 오랜 시간 보이프렌드와 베스트프렌드가 함께할 수 있었으면 좋겠다. 보이프렌드만의 본연의 매력은 그대로 가져가면서도, 지금까지 보여드리지 못했던 새로운 모습들도 계속 보여드릴 예정이다.민우: ‘보이프렌드가 아직 건재하게 잘 활동하고 있구나’라는 반응을 듣고 싶다.동현: 각자의 시간을 보내는 동안에도 멤버들 모두 큰 탈 없이 잘 지내준 것이 형이자 리더로서 가장 뿌듯한 부분이다. 보이프렌드라는 팀을 아끼고 지켜가고 싶었던 멤버들의 마음, 무엇보다 오랜 시간 변함없이 곁을 지켜주신 팬분들의 사랑이 가장 큰 원동력이었던 것 같다.현성: 서로를 잘 이해해 주기 때문에 자연스럽게 좋은 에너지가 생기고, 그게 또 오래 함께할 힘이 된 것 같다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr