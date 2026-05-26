[사진출처: 킹콩 by 스타쉽]

배우 손주연이 첫 단독 팬미팅을 진행했다.지난 23일 오후 1시, 6시 손주연은 서울 강남구 성암아트홀에서 진행된 2026 손주연 팬미팅 ‘FIRST SCENE #’에서 팬들과 만났다. 그는 첫 단독 팬미팅에서 팬들을 만나는 자리인 만큼 춤, 노래, 토크, 게임 등 다양한 코너들로 무대를 가득 채웠다.손주연은 테일러 스위프트의 ‘Our Song’을 부르며 등장했다. 무대를 마친 그는 설레는 마음으로 첫 단독 팬미팅을 하게 된 소감을 알렸다. 팬미팅 준비 과정부터 대학생 시절, 배우 활동 등 손주연의 첫 번째 순간에 대해 이야기해 보는 시간을 가지며 진솔한 토크를 이어갔다.손주연은 다채로운 코너를 준비했다. 그는 우주소녀 멤버들의 깜짝 영상 퀴즈에서 지나온 추억들을 되짚으며 코너의 흥미를 배가시켰다. 또한 사전에 접수한 사연을 토대로 팬들의 질문에 성심성의껏 답변, 그의 별명인 ‘주연 선배’의 면모를 톡톡히 드러내기도. 이어 손주연은 O/X퀴즈, 선물 추첨 코너로 현장 분위기를 뜨겁게 달궜을 뿐만 아니라, 댄스 메들리로 멋진 퍼포먼스까지 선보여 감탄을 자아냈다.그런가 하면 손주연은 데뷔 10주년과 함께 다가오는 생일을 맞이한 팬미팅인 만큼 팬들과 특별한 생일 축하 시간을 가졌다. 게스트로 우주소녀의 멤버인 설아, 수빈 그리고 여름이 깜짝 등장했다. 이들은 다 같이 생일 축하 노래를 부르는 등 잊지 못할 추억을 쌓았다.끝으로 손주연은 팬미팅을 마무리하며 팬들을 향해 “제가 더 잘하고 부끄럽지 않은 아티스트가 될게요”라고 진심 어린 감사 인사를 전했다. 이어 팬들이 준비한 서프라이즈 영상을 본 뒤 눈물을 보인 그는 벅차오르는 감정과 함께 죠지의 ‘바라봐줘요’를 불렀다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr