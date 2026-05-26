그룹 데이식스 도운(왼쪽)과 인플루언서 유혜주 친동생 유지유가 열애설의 주인공이 됐다/사진 = 텐아시아 사진DB-유지유 인스타그램 캡처

밴드 데이식스(DAY6) 도운(31)이 유튜버 유지유(30)와 열애설에 휩싸였다. 유지유는 인플루언서 유혜주의 친동생이다.26일 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 도운과 유지유가 교제 중이라는 주장이 제기됐다. 일부 네티즌들은 두 사람의 소품, SNS 팔로잉 목록 등을 근거로 열애설을 제기했다.이와 관련해 도운의 소속사 JYP엔터테인먼트는 "특별한 입장이 없다"고 밝혔다.도운은 2015년 데이식스 드러머로 데뷔했다. 데이식스는 '예뻤어', '한 페이지가 될 수 있게' 등으로 사랑받았다. 도운은 2021년 솔로 디지털 싱글 '문득'을 발표하며 자신의 음악세계를 펼쳐보이기도 했다.유지유는 유튜브 채널 '지유롭게'를 운영하며 인플루언서로 활동하고 있다. 언니 유혜주와 함께 비주얼 크리에이터로 알려져있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr