MC 딩동이 공식 행사에 참여한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

MC딩동(허용운)이 지난 3월 인터넷 방송 도중 여성 BJ에게 폭행을 가하는 듯한 행동을 보인 것에 대해 공식 사과했다. 특히 그는 음주운전으로 자숙을 마친 후 또 다시 물의를 빚으며 더욱 거센 비판을 받은 바 있다.MC딩동은 26일 자신의 SNS 계정을 통해 장문의 사과문을 게재했다. 그는 "저의 경솔하고 성숙하지 못한 행동으로 많은 분들께 큰 피로감과 실망감을 안겨드린 점 고개 숙여 진심으로 깊이 사과드린다"며 글을 시작했다.이어 "방송을 진행하는 사람으로서 어떤 상황에서든 이성을 잃지 않고 책임감 있게 대처했어야 함에도 불구하고, 순간의 감정을 추스르지 못해 불미스러운 모습을 보여드렸다"며 "이는 그 어떤 말로도 변명할 여지가 없는 저의 명백한 잘못"이라고 고개 숙였다.그러면서 피해자와의 관계에 대해서도 언급했다. 그는 "저의 무례하고 부족했던 행동에 대해 진심으로 사과를 전하였고, 서로 허심탄회하게 오해를 풀며 각자의 잘잘못을 인정하며 서로 앞날에 응원해주기로 했다"라고 해명했다.다만 무분별한 악플에 대해서는 법적 대응을 예고했다. 그는 "이 시간 이후로 본 사건과 관련하여 사실과 다른 악의적인 루머를 생성 및 유포하거나, 저의 가족과 지인들을 향한 무분별한 악플을 게재하는 행위에 대해서는 더 이상 묵과하지 않고 선처 없이 법적 대응을 진행할 예정이다"고 밝혔다.앞서 MC딩동은 인터넷 생방송에 출연해 여성 BJ에게 폭행을 가하는 듯한 행동을 보이며 논란에 휩싸였다. 당시 그는 BJ가 자신의 과거 음주운전 사건을 언급하자 이 같은 행동을 했다고 주장했다. 이후 MC딩동은 눈물을 흘리며 시청자와 BJ에게 사과했고, "그 이야기를 듣자마자 트라우마가 떠올랐고 아이들이 생각나 순간적으로 그렇게 됐다"고 해명했다.안녕하세요. MC딩동입니다.먼저, 저의 경솔하고 성숙하지 못한 행동으로 많은 분들께 큰 피로감과 실망감을 안겨드린 점 고개 숙여 진심으로 깊이 사과드립니다.방송을 진행하는 사람으로서 어떤 상황에서든 이성을 잃지 않고 책임감 있게 대처했어야 함에도 불구하고, 순간의 감정을 추스르지 못해 불미스러운 모습을 보여드렸습니다. 이는 그 어떤 말로도 변명할 여지가 없는 저의 명백한 잘못입니다.저의 무례하고 부족했던 행동에 대해 진심으로 사과를 전하였고 서로 허심탄회하게 오해를 풀며 각자의 잘잘못을 인정하며 서로 앞날에 응원해 주기로 하였습니다.이번 일을 겪으며 저 자신을 뼈저리게 되돌아보았습니다. 저의 부족함을 깊이 통감하며, 앞으로는 매사에 더욱 신중하고 상대방을 배려하며 성숙하게 대처하는 MC딩동이 되도록 끊임없이 노력하고 반성하겠습니다.아울러 한 가지 당부의 말씀을 드리고자 합니다. 제 잘못에 대한 대중분들의 쓴소리와 질타는 온전히 제가 감당해야 할 몫이며 달게 받겠습니다.다만, 이 시간 이후로 본 사건과 관련하여 사실과 다른 악의적인 루머를 생성 및 유포하거나, 저의 가족과 지인들을 향한 무분별한 악플을 게재하는 행위에 대해서는 더 이상 묵과하지 않고 선처 없이 법적 대응을 진행할 예정입니다.다시 한번 저의 행동으로 인해 불편함을 느끼셨을 모든 분께 진심으로 사과드립니다. 죄송합니다.MC딩동 올림박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr