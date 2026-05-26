'모자무싸'에 출연한 정민아가 종영 소감을 전했다. / 사진=텐아시아DB

정민아가 '모자무싸'에서 신입 작가 박정민 역을 맡아 연기했다. / 사진제공=스튜디오 피닉스·SLL·스튜디오 플로우

'모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸')에 출연한 배우 정민아가 종영 소감을 전했다.JTBC 드라마 '모자무싸'는 지난 24일에 최종회를 공개했다. '모자무싸'는 잘난 친구들 사이에서 홀로 뒤처졌다는 열등감과 시기, 질투 속에 무너져가는 인물이 끝내 자신만의 평화를 찾아가는 과정을 담아내며 깊은 여운을 남겼다. 특히 탄탄한 각본과 치밀한 서사 구조, 현실적인 감정선을 섬세하게 풀어낸 연출이 호평받았다. 배우들의 열연 역시 작품의 완성도를 끌어올렸다는 평가를 받았다.정민아는 극 중 고박필름에 새롭게 합류한 신입 작가 박정민 역으로 분해 자신만의 개성과 솔직한 매력을 지닌 인물을 표현했다. 특유의 밝고 당찬 에너지로 캐릭터의 매력을 배가시키며 극에 활력을 더했다. 박정민은 불합리한 상황에도 굴하지 않는 거침없는 성격과 솔직한 화법으로 강한 존재감을 보여줬다.정민아는 "'모자무싸'를 사랑해 주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "박정민으로 살아갈 수 있었던 시간이 제게는 정말 소중하고 행복한 기억으로 남을 것 같다"라고 소감을 전했다. 그는 "감독님, 작가님, 선배님들 그리고 모든 스태프분과 함께하며 매 순간 많이 배우고 의지할 수 있었다"라며 작품을 함께한 이들에게 감사한 마음을 표현했다. 이어 "'모자무싸'를 아껴 주시고 사랑해 주셔서 다시 한번 감사드린다"라며 "앞으로도 더 좋은 모습으로 찾아뵙겠다"라고 덧붙였다.'모자무싸'는 지난 24일 방영된 최종회에서 5.3%의 시청률을 기록하며 종영했다. 박해영 작가 특유의 묵직한 메시지와 배우들의 안정적인 연기력으로 호평받았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr