배우 황정음이 공식 행사에 참여한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

배우 황정음이 횡령 논란 이후 1년 만에 유튜브를 통해 복귀했다. / 사진='황정음' 유튜브 영상 캡처

횡령 논란 1년 만에 유튜브로 복귀한 배우 황정음이 아버지와의 일상을 공개했다. 그는 는 지난해 자신이 지분을 갖고 있는 기획사 자금 43억 원을 횡령해 암호화폐에 투자한 혐의로 징역 2년에 집행유예 4년을 선고받은 바 있다.지난 26일 황정음의 개인 유튜브 채널에는 '72세 아빠와 셀프 염색하는 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 황정음은 새로 이사한 집을 공개하며 팬들과 소통했다.집 안 곳곳을 소개하던 황정음은 함께 생활 중인 아버지를 소개했다. 그는 사업에 실패한 아버지에게 "제발 아무것도 하지 마라"고 당부하며 제주도로 보낸 일화를 공개했다.이어 아버지는 황정음을 향해 뼈 있는 조언을 건넸다. 그는 "우리 딸은 당분간 조금 조용히 있는 게 낫다. 이렇게 많은 제작진이 와서 또 염려된다"며 "아직 나설 때가 아닌데"라고 말했다. 그러면서도 "항상 낮은 자세로 납작 엎드려 생활하라. 그러다 보면 기회가 올 것"이라고 덧붙였다.한편 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀으나 4년 만에 이혼했다. 이후 두 사람은 재결합했지만 지난해 2월 황정음 측이 이영돈의 외도를 주장하며 또 한 번 이혼 소송을 제기한 바 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr